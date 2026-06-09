Trei membri ai clanurilor Duduianu/Pian au fost reţinuţi, marţi, pentru 24 de ore după câteva ore de audieri, pentru trafic de persoane şi proxenetism. Potrivit procurorilor, aceştia sunt acuzaţi că ar fi recrutat şi exploatat sexual în Germania şi Ţările de jos patru victime. Cei trei urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Unul dintre cei trei este Gabriel Cristian Duduianu, zis „Ali Pian”, fiul interlopului Emi Pian, ucis în urmă cu şase ani în timpul unei partide de barbut, iar ceilalţi doi sunt apropiaţi ai clanului. În acest caz este implicat şi fratele lui Emi Pian, Vasile Duduianu, zis „Graţian Pian”, aflat sub control judiciar într-un alt dosar, conform News.ro.

Poliţia Capitalei şi DIICOT au informat, marţi, că poliţiştii Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, sub coordonarea unui procuror din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, fac cercetări într-un dosar penal, faţă de membrii unui grup infracţional, fiind extinse cercetările pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi proxenetism.

Membri ai clanului Duduianu sunt escortați de către jandarmi în afara sediului DIICOT din București, 9 iunie 2026. Foto: Inquam Photos / George Calin Deschide galeria foto

„Activităţile de urmărire penală au fost continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi identificarea tuturor participanţilor, fiind dispusă extinderea urmăririi penale faţă de alţi bănuiţi dintre cei menţionaţi, în sarcina acestora fiind stabilită săvârşirea unor noi infracţiuni de trafic de persoane şi proxenetism”, precizează sursele citate.

Marţi, procurorii DIICOT au dispus reţinerea a trei inculpaţi, cercetaţi pentru trafic de persoane şi proxenetism.

„La data de 9 iunie 2026, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 3 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de persoane și proxenetism. În urma extinderii cercetărilor efectuate în cauză, din materialul probator administrat a reieșit faptul că, în intervalul cuprins între anul 2024 și luna iulie 2025, 4 inculpați au recrutat și ulterior au exploatat sexual patru persoane vătămate.

Prin inducere în eroare, tehnici manipulative și acte de violență, victimele au fost determinate și li s-a înlesnit practicarea prostituției, în folosul inculpaților, în diverse locații din Germania și Țările de Jos. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă.

Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Grupuri Infracționale Violente. Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

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Editor : A.M.G.