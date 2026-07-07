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Liderii NATO au anunțat înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. România se numără printre statele fondatoare

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NATO
Fiecare membru NATO și-a crescut cheltuielile de apărare corelat cu PIB-ul între 2014 și 2024, cu excepția SUA. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Mesajul lui Nicușor Dan

România, împreună cu alți opt aliați ai NATO, precum Canada, Turcia sau Ucraina, au anunțat la summitul NATO de la Ankara că vor înființa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB). Noua instituție va avea rolul de a mobiliza capital public și privat pentru finanțarea industriei de apărare și își propune să devină operațională în 2027.

Liderii Canadei, Albaniei, Belgiei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, României, Turciei și Ucrainei au anunțat, marți, la summitul NATO de la Ankara, intenția comună de a înființa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), o instituție financiară destinată sprijinirii investițiilor în apărare și consolidării capacităților industriale ale statelor membre.

Potrivit declarației comune adoptate la Ankara, inițiativa vine într-un context în care statele aliate își majorează cheltuielile pentru apărare, își extind capacitățile industriale și accelerează producția de echipamente și tehnologii considerate critice pentru securitate.

Noua bancă va avea misiunea de a mobiliza capital public și privat la scară largă pentru finanțarea proiectelor din domeniile apărării, securității și rezilienței. Liderii semnatari subliniază că instituția este concepută pentru a completa instrumentele financiare existente, nu pentru a le dubla.

„Prin valorificarea unei baze solide de creditare, DSRB este concepută pentru a extinde accesul la capital, a reduce costurile de finanțare și a sprijini extinderea capacității industriale în țările membre”, se arată în declarația comună.

Semnatarii precizează că negocierile privind Actul constitutiv al DSRB, finalizate la Montreal, oferă baza juridică necesară pentru lansarea proiectului. Liderii și-au asumat continuarea cooperării astfel încât noua instituție să își înceapă activitatea încă din 2027.

Mesajul lui Nicușor Dan

Un mesaj a fost transmis și de către președintele României.

„România s-a alăturat azi la Ankara Aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada. Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii. În calitate de membru fondator, România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare și este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii”, a declarat Nicușor Dan.

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Isabelle Hudon, principalul negociator al Canadei pentru lansarea iniţiativei multilaterale şi CEO al Business Development Bank din Canada a declarat anterior că scopul DSRB este de a consolida apărarea țărilor aliate prin atragerea unor fonduri de până la 133 de miliarde de dolari.

Premierul canadian, Mark Carney, consideră că ar trebui mobilizate ţările pregătite să fie numite membre fondatoare, iar apoi alăturarea altora va rămâne deschisă, a afirmat Hudon, adăugând că soarta proiectului rămâne incertă fără sprijinul unor ţări cu bonitate, esenţial pentru obţinerea unui rating de credit AAA.

AAA este cel mai mare rating posibil care poate fi atribuit obligaţiunilor unui emitent de către oricare dintre principalele agenţii de rating de credit. Obligaţiunile cu rating AAA au un grad ridicat de bonitate, deoarece emitenţii lor pot îndeplini cu uşurinţă angajamentele financiare şi au cel mai mic risc de neplată.

DSRB a purtat discuţii productive cu Coreea de Sud şi „există o şansă de 50-50 ca aceasta să adere, eventual mai târziu", a declarat Hudon, adăugând că nicio altă ţară din G7 nu este pe punctul de a adera în acest moment. Ministerul Finanţelor din Coreea de Sud a declarat anterior pentru Reuters că analizează propunerea.

Editor : C.A.

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