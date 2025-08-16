Live TV

Liderii țărilor din „Coaliția de Voință”, care susțin Ucraina, se reunesc dumincă, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, alături de cancelarul german, Friedrich Merz, unul din liderii „Coaliției de Voință”. Foto: Getty Images

Ţările care susţin Ucraina în războiul cu Rusia şi care au format aşa-numita „Coaliție de Voință” vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferinţă, după summitul desfăşurat vineri în Alaska între preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, şi înainte de vizita pe care o va efectua luni la Washington preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenţiile AFP şi EFE, preluate de Agerpres.

Această a două reuniune de săptămâna aceasta a „Coaliției de Voință”, după cea de miercuri, este programată pentru duminică, la ora 13:00 GMT, a transmis presei preşedinţia franceză.

La fel ca reuniunea de miercurea trecută, aceasta va fi co-prezidată de preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz.

În comentariile sale pe marginea summitului Trump-Putin, preşedintele francez menţionase deja mai devreme că urmează să se desfăşoare încă o reuniune a respectivei coaliţii, iar obiectivul acesteia va fi de „a face progrese concrete” cu privire la garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Ar putea astfel să fie rediscutată ideea mai demult promovată de Franţa şi Marea Britanie privind desfăşurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina ca formă de garanţie de securitate pentru această ţară, idee faţă de care, cel puţin până în prezent, Moscova s-a opus categoric şi a avertizat că va considera ţările participante la o asemenea forţă ca fiind implicate într-un „conflict armat direct” cu Rusia.

Între timp, după summitul cu Putin, Trump i-a propus lui Zelenski ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, conform declaraţiilor date de surse diplomatice, confirmate de şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, care s-a numărat printre liderii europeni participanţi la o convorbire cu Trump după summitul avut de acesta cu Putin la Anchorage.

Într-un interviu acordat postului Fox News după acest summit, Trump a spus că a discutat cu Putin despre schimburi de teritorii, referindu-se de fapt la cedarea către Rusia a unor teritorii ale Ucrainei ocupate în prezent de armata rusă, şi despre garanţii de securitate pentru Ucraina, adăugând că „în mare parte sunt de acord” asupra acestui subiect, dar mai rămâne de obţinut acordul Ucrainei.

