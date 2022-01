Liderul sindicaliştilor STB îl acuză pe Nicușor Dan că a refuzat dialogul: „Nu a stat cu noi nici măcar un minut”

Liderul sindicaliştilor STB, Vasile Petrariu, a anunţat, vineri, un eşec al discuţiilor cu primarul general şi conducerea companiei. Potrivit acestuia, Nicușor Dan a refuzat dialogul şi nu a stat nici măcar un minut la masa discuţiilor. „Nu a intenţionat niciodată să rezolve conflictul”, a precizat Petrariu, adăugând că situația este în continuare neclară.

„Concluzia discuţiilor e una singură. Domnul primar general a pozat la televizor că vrea să medieze o discuţie şi a pus condiţia că preşedintele sindicatului transportatorilor nu trebuie să participe la această discuţie. În condiţiile astea, e normal că colegii s-au ridicat de la masă şi au plecat.

Domul primar general nu a stat cu noi nici măcar un minut. Nu a intenţionat niciodată să rezolve acest lucru. Lucrul ăsta nu face decât să escaladeze conflictul. Aceste declaraţii şi poziţii belicoase care invită şi instigă nu ajută cu nimic.

Măcar în ultima clipă trebuia să fie un dialog real, care să permită dezamorsarea acestui conflict. Ne ducem la salariaţi să le transmitem această mare realizare, adică întâlnirea cu primarul general. Aşteptăm de la Tribunal decizia de astăzi şi salariaţii vor decide ce vor face în perioada următoare”, a declarat Vasile Petrariu, vineri, după cea de-a doua rundă de discuţii convocată la Primăria Capitalei.

Întreb ce mesaj are pentru călătorii afectați de grevă, Petrariu a afirmat: ”Mii de scuze, nu-i ajută cu nimic pe cei care merg cu transportul public local, dar să înţeleagă că nu este numai vina noastră. Am fost aduşi în această situaţie de conducerea STB, de poziţia pe care o are primarul general, de faptul că primarul general face politică şi lucrul acesta nu-i ajută pe cetăţeni”.

În tot acest timp continuă greva în transportul în comun din Capitală. Nici vineri, niciun tramvai, troleibuz sau autobuz nu a ieșit pe traseu, deși instanța a decis suspendarea grevei și reluarea activității de către șoferi.

Vineri, la prânz, magistrații Tribunalului București au decis și că greva este ilegală. Decizia este executorie, așa că angajații ar trebui să revină la lucru. În caz contrar, ei riscă sancțiuni penale.

