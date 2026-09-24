Programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan propune crearea unei Poliții Naționale, comune. Poliția Locală și Poliția de Frontieră ar trebui să fie desființate, iar România va avea un singur tip de polițist. Prezent la Digi24, președintele Sindicatului Polițiștilor spune că această măsură este una recurentă, anunțată în fiecare nou program de guvernare, dar care, ca și propunerea de avea mai puțini șefi, nu ajunge să fie implementată.

Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Polițiștilor Europeni Europol, spune că „această propunere a fost primită în primul rând cu scepticism, în sensul în care nu știm exact de unde a venit această idee, cum a fost generată și ce se află în spatele acestei propuneri, pentru că această idee este una recurentă. De fiecare dată când am avut un nou program de guvernare se vorbea despre unificare, comasare sau despre eliminarea nivelului unu și doi din rândul șefilor. Pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini executanți. N-aș vrea să spun că se apropie de o propunere care este realizată cu inteligența artificială, însă în acest moment nu știm exact care este intenția și sub ce formă se poate realiza acest lucru”, spune Andreica.

„Sigur, noi am evidențiat de-a lungul timpului nevoia de a elimina parte din zona de management, pentru că avem prea mulți șefi și prea puțini subordonați, însă, concret, comasarea acestor instituții, mai ales că vorbim despre instituții cu atribuții diferite la modul generic, fără explicații concrete și fără evidenția care sunt avantajele, rămâne doar o idee așternută pe hârtie, la fel ca celelalte pe care le-am văzut în programul de guvernare”, a mai comentat Andreica.

Comasările nu se produc, ba chiar au efect invers

Andreica spune că programul a fost primit cu scepticism, dar și cu regrete că cei care au elaborat programul de guvernare nu au consultat partenerii sociali.

„Și, din păcate, vedem că aceste comasări, în realitate, nu numai că nu se produc, dar ele au un efect invers. De exemplu, când a venit domnul Predoiu la Ministerul Afacerilor Interne, a crescut numărul secretarilor stat și de subsecretari de stat, adică în loc să vedem un aparat mai suplu al ministerului, am văzut că au fost înființate noi funcții. Și atunci, sigur că există în primul rând scepticism. În al 2-lea rând, ne-am fi dorit ca într-una din aceste zile în care au avut discuții referitoare la programul de guvernare, să aloce 2-3 ore către partenerii sociali, patronate, sindicate, în așa fel încât să-și creioneze sau să țină cont, cel puțin aparent așa, de de formă, de nevoile pe care le-au identificat și documentat partenerii sociali pentru acest program de guvernare”, a precizat liderul Sindicatului Polițiștilor Europol.

Reforma pensiilor speciale

Programul de guvernare vorbește și de o reformă a pensiilor speciale și de un cadru legal prin care polițiștii să rămână mai mult în sistem, ceea ce duce cu gândul la creșterea vârstei de pensionare.

„Referitor la pensiile speciale, polițiștii nu sunt beneficiari ai pensiilor speciale, sunt neneficiari ai pensiilor militare. Pensiile militare deja au fost modificate. Am văzut că dumnealui a spus că nu vrea ca niciun pensionar să nu primească o pensie mai mare decât salariul în plată. Nu se întâmplă în momentul de față așa ceva. De aia spun că dumnealui e ușor lipsit de informațiile necesare pentru a enunța astfel de propuneri”, a punctat Andreica

Editor : Sebastian Eduard