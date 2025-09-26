Liev Schreiber și Sharon Osbourne, printre cele 1.200 de personalităţi care denunţă boicotul instituţiilor cinematografice israeliene

Actorii Liev Schreiber, Jennifer Jason Leigh şi Jerry O'Connell se numără printre cei 1.200 de semnatari ai unei scrisori deschise care denunţă apelul la boicotarea instituţiilor cinematografice israeliene din cauza războiului din Gaza, semnată de 1.500 de actori, regizori şi profesionişti internaţionali din domeniul cinematografiei la 8 septembrie.

Lisa Edelstein, Rebecca De Mornay, Mayim Bialik, Debra Messing şi Sharon Osbourne au semnat, de asemenea, această scrisoare publicată joi pe site-ul ONG-ului Creative Community for peace, ca răspuns la apelul la boicot, calificat drept „o încercare de a reduce la tăcere poveştile evreieşti şi de a ostraciza cineaştii israelieni”.

„Cunoaştem puterea cinematografiei. Cunoaştem puterea poveştilor. De aceea nu putem rămâne tăcuţi când o poveste este transformată într-o armă, când minciunile sunt prezentate ca adevăruri şi când artiştii sunt induşi în eroare pentru a amplifica propaganda antisemită”, scriu ei în continuare.

„Angajamentul difuzat sub sigla Film Workers for Palestine nu este un act de conştiinţă. Este un document care conţine informaţii eronate şi care promovează cenzura arbitrară şi ştergerea artei. Cenzurarea vocilor care încearcă să găsească un teren comun şi să-şi exprime umanitatea este o greşeală, o măsură ineficientă şi o formă de pedeapsă colectivă”.

Într-o scrisoare publicată în The Guardian, în 8 septembrie, cei 1.500 de semnatari ai apelului la boicot, printre care Olivia Colman, Javier Bardem şi Mark Ruffalo, au anunţat că vor înceta orice colaborare cu instituţiile cinematografice israeliene „implicate în genocidul” din Gaza.

„În acest moment de criză, în care multe dintre guvernele noastre permit masacrul din Gaza, trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a răspunde la această complicitate”, au mai precizat ei.

Mai multe scrisori semnate de personalităţi din lumea cinematografiei, muzicii sau literaturii au fost publicate după atacul fără precedent al Hamas din 7 octombrie 2023 în Israel şi ofensiva devastatoare lansată de Israel în Gaza ca răspuns.

