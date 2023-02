Școlile vor face o evaluare profesionistă vocațională a tuturor elevilor care termină liceul, a declarat, marți, ministra educației, Ligia Deca, la Interviurile Digi24.ro. Deca a spus că rolul acesteia este de a da informații părinților și elevilor „vizavi de unde este potențialul de succes al copilului”.

Alexandru Rotaru: Tot dirigintele și consilierul educațional se vor ocupa de acea recomandare vocațională de îndrumare în viață, care va fi una obligatorie pentru fiecare elev, pe care trebuie să o trimită obligatoriu la admiterea în liceu sau la facultate?

Ligia Deca: Nu, trebuie să o trimită obligatoriu părinților, care, pe baza ei pot lua o decizie alături de copilul lor vizavi de cea mai bună variantă de viitor. Este evaluare făcută profesionist. De multe ori ni se spune că opțiunile pentru profilul sau specializarea de liceu sau opțiunile pentru programul de învățământ superior nu sunt cele care ar fi trebuit să fie pentru că nu au avut suficiente informații vizavi de unde este potențialul de succes al copilului.

Aici venim în înâmpinarea nevoilor familiilor și ale copiilor în a furniza această caracterizare, această îndrumare vocațională și profesională la finalul liceului. Este un lucru pe care unele școli deja îl fac prin intermediul consilierului școlar. Ne dorim să garantăm acest lucru pentru toți copiii.

Alexandru Rotaru: Este încă o încărcare a cadrelor didactice, spuneți dumneavoastră că au suficient timp pentru acest lucru, mai ales în cazul diriginților, care vor fi, presupun, remunerați suplimentar în acest caz.

Ligia Deca: Există, da, un spor salarial pentru dirigenție, iar dacă mă întrebați de consilierii școlari, deja de anul trecut, din decembrie, am mărit numărul de posturi. Am mai adus încă 1200 de posturi pentru consilieri școlari, intenționăm să suplimentăm în continuare numărul acestor profesioniști pentru că sunt foarte necesari.

Alexandru Rotaru: Vor fi suficienți pentru fiecare liceu și gimnaziu?

Ligia Deca: Vor fi suficienți în așa fel încât să ajungem la acel număr de un consilier la 500 de elevi de învățământ primar, gimnazial sau liceal. Limita pe care o avem în lege deja, am scăzut de la 1200 de copii per consilier, cât erau înainte, la unu per 800, cât avem, acum, după aceste 1200 de posturi.

Editor : Adrian Dumitru