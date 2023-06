Ligia Deca, despre examenele naționale: Dacă profesorii nu se întorc la clasă de săptămâna viitoare, ne gândim la reprogramări

Ministrul Educației, Ligia Deca, a făcut apel la cadrele didactice „să ajute să finalizăm acest an în bune condiții”. Potrivit acesteia, dacă profesorii nu se întorc la clase de săptămâna viitoare, examenele de Bacalaureat și Evaluarea Națională vor fi reprogramate.

„Până acum am reușit să ținem sub control calendarul examenelor naționale, nu a fost modificat calendarul probelor. Am prelungit perioada de încheiere a mediilor până pe 9 iunie la fel și perioada de înscriere la Bacalaureat. Evaluarea Națională începe pe 19 iunie, Bacalaureatul pe 12 iunie.

Este foarte important, pentru a putea rămâne în acest calendar, ca profesorii să se întoarcă în clase săptămâna viitoare. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, va trebui să ne gândim la prelungiri pentru închiderea situațiilor școlare și reprogramări ale examenelor”, a afirmat Ligia Deca, vineri, în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a făcut apel la profesori să ajute pentru ca elevii să își susțină examenele la timp.

„Având importanța ca toți elevii să își poată susțină examenele, rugăm cadrele didactice să ne ajute să finalizăm acest an în bune condiții. Avem 183.000 elevi de clasa a 8-a și 142.000 elevi de clasa a XII-a. Pentru acești sute de mii de elevi avem nevoie să ne întoarcem la școală”, a subliniat Deca.

