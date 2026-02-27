Limită de cheltuieli stabilită de Guvern pentru prefecți în 2026: Câți bani pot fi decontați pentru cazare și deplasări

Executivul a decis care vor fi limitele cheltuielilor lunare pentru prefecți și subprefecți în 2026, în ceea ce privește locuința de serviciu, cazarea și deplasările. Plafoanele stabilite mențin nivelul din 2025, conform hotărârii adoptate vineri.

Guvernul a aprobat, vineri, o hotărâre care stabileşte plafonul maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu cazarea şi deplasarea prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2026. Astfel, în cazul prefecţilor limita este de 18.000 de lei, iar pentru subprefecţi de 15.000 de lei lunar, similar celui din 2025.

Potrivit unei informări a Guvernului, actul normativ adoptat vineri stabileşte plafonul maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2026, menţinând nivelul celui din anul 2025.

Astfel, în anul 2026, pentru fiecare funcţie de prefect, respectiv subprefect, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, plafonul maxim privind cheltuielile pentru locuinţa de serviciu, cheltuielile pentru cazare şi cheltuielile pentru deplasarea dus-întors între municipiul în care are sediul instituţia prefectului şi localitatea în care îşi au domiciliul prefectul şi subprefectul a fost stabilit la 18.000 lei, respectiv 1.500 lei lunar.

Sumele necesare decontării acestor cheltuieli se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin bugetele instituţiilor prefectului, mai precizează sursa citată.

