Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a declarat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24 că „în proporție de 99%” lucrările de la linia 5 de tramvai sunt terminate și că se va putea circula din nou din luna decembrie.

Întrebat de ce nu s-a dat drumul la linia 5, primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a explicat că în „proporție de 99%”, lucrările sunt gata.

„Mai multe motive administrative există. (...) Acela va fi tramvaiul corporatiştilor. (...) Staţiile STB pentru adăposturi vor veni în luna decembrie şi în luna decembrie îl vom pune în funcţiune. Nu poţi să-l pui în funcţiune fără să ai peroane. El este în proporţie de 99% finalizat, e pusă tensiunea, tramvaiul poate circula, dar pentru călători, pentru riscul călătorilor, aşteptăm staţiile care au fost comandate", a declarat edilul.

El a menţionat că acest proiect a început în urmă cu patru ani.

Editor : I.B.