Lista completă a premiilor de la Cannes 2026. Cristian Mungiu, al doilea Palme d'Or, precum Coppola și Ruben Ostlund

Cristian Mungiu intră în cercul foarte restrâns al regizorilor care au câştigat de două ori Palme d'Or. Printre cineaştii recompensaţi cu acest premiu se numără Coppola sau Ruben Ostlund. Regizorul român a primit primul său Palme d'Or în 2007 pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”. Cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de la Cannes, prezidată de Park Chan-wook, s-a încheiat sâmbătă. O ediţie cu o puternică încărcătură politică, marcată de filme istorice care fac ecou epocii noastre, precum şi de controverse privind rolul Canal+, unul dintre principalii finanţatori ai cinematografiei, aflat în proprietatea miliardarului de extremă dreapta Vincent Bollore.

Palme d’Or a fost câștigat de filmul „Fjord”, de Cristian Mungiu

Grand Prix a revenit filmului „Minotaure”

Andrei Zviagintsev a cerut „puţin timp să-şi revină”. Filmul său, turnat în Letonia, arată cum războiul afectează viaţa de zi cu zi a burgheziei ruse.

Regizorul, care trăieşte în exil, l-a criticat pe Vladimir Putin: „Milioane de oameni de ambele părţi ale liniei de conflict speră la sfârşitul masacrului, iar singurul care poate face acest lucru şi poate pune capăt acestei măcelări este preşedintele Rusiei”.

Premiul pentru regie, acordat ex aequo filmelor „La Bola Negra” şi „Fatherland”

Prezentatorul Xavier Dolan a fost aplaudat cu entuziasm atunci când l-a citat pe poetul palestinian Mahmoud Darwish. Premiul pentru regie a fost câştigat de un nou duo. Trofeul a fost acordat ex-aequo regizorului polonez Pawel Pawlikowski pentru road-trip-ul său în alb-negru "Fatherland" şi duo-ului spaniol Los Jarvis, maeştrii din spatele filmului "La Bola Negra".

„Mă întrebam dacă să le aduc un omagiu celor care m-au precedat şi, realizând acest film, am înţeles că singura modalitate de a le aduce un omagiu acestor oameni era să mă asigur că următoarea generaţie va avea aceeaşi viziune”, au subliniat Javier Calvo şi Javier Ambrossi, care le-au adus un omagiu predecesorilor lor, nominalizaţi la Palme d’Or, Pedro Almodovar şi Rodrigo Sorogoyen. Şi au concluzionat: „Este cu adevărat un vis. Acest film este plin de empatie şi vorbeşte despre ceilalţi ca despre fiinţe umane. Arta ne permite să devenim oameni mai buni. Sper că arta va schimba oamenii care vor viziona acest film. Trebuie să purtăm suferinţa în noi de la o generaţie la alta şi să ne străduim să schimbăm lucrurile”.

Premiul juriului acordat filmului „L’Aventure rêvée” al regizoarei Valeska Grisebach

Acest film cu accente bulgare a fost distins cu Premiul juriului, destinat să recompenseze opere deosebit de originale. Regizoarea Valeska Grisebach explorează aici o faţetă ascunsă a Europei de la marginea continentului, prin intermediul căutării unei femei care încearcă să-şi regăsească prietenul din copilărie.

Un gând pentru „cele mai sumbre scenarii” prin care trece Libanul

Înainte de a înmâna premiul pentru scenariu, regizoarea Nadine Labaki ("Capharnaüm") „nu s-a putut abţine să nu se gândească la Liban”. O ţară „condamnată să trăiască cele mai sumbre scenarii” încă de la naştere. „A fost oare înţelept să părăsim ţara noastră, care traversează un război devastator?”, s-a întrebat ea. Din spusele ei, ţara Cedrului rezistă doar datorită iubirii sale pentru „artă” şi „viaţă”.

Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină a fost acordat actriţelor Virginie Efira şi Tao Okamoto

Încă o dată, două persoane au primit trofee pentru interpretare, acordate actriţelor Virginie Efira şi Tao Okamoto.

Cele două actriţe sunt protagonistele filmului „Soudain” al lui Ryusuke Hamaguchi. Virginie Efira nu şi-a putut stăpâni lacrimile şi a avut dificultăţi în a-şi începe discursul. „A fost o bucurie şi o onoare în fiecare clipă. Această aventură a fost una colectivă, o experienţă de viaţă care va rămâne întipărită pentru totdeauna. Are curajul incredibil de a privi cea mai bună parte din noi, care există în mijlocul contradicţiilor noastre”.

Publicul a aplaudat cu entuziasm. „Singurul motiv pentru care mă aflu aici este datorită regizorului nostru incredibil, dragostea şi sprijinul său pentru noi două şi pentru întreaga echipă. Acest lucru ne-a dat curajul să continuăm. Vă mulţumim că ne-aţi recunoscut ca cuplu”, a spus Tao Okamoto.

„Există Thelma şi Louise, dar sunt puţine filme în care două femei sunt protagonistele”, a subliniat Virginie Efira.

Premiul pentru scenariu i-a revenit lui Emmanuel Marre pentru filmul „Notre salut”

În „Notre salut”, regizorul francez Emmanuel Marre porneşte pe urmele lui Henri Marre, unul dintre strămoşii săi care şi-a încercat norocul în regimul de la Vichy. Acest film îndrăzneţ, cu Swann Arlaud în rolul principal, a primit premiul pentru scenariu.

Regizorul a adus un omagiu tehnicienilor - „Ei sunt, în primul rând, cei care fac cinema”. „Am încercat să înţelegem nevoia de a domina, de a ne linişti prin excludere (...), să înţelegem aceşti mici şefi care, atunci când se află la conducerea unui stat sau a unei întreprinderi, exclud, bombardează şi comit genocid”.

Premiul pentru interpretare masculină le-a revenit actorilor din „Coward”, Emmanuel Macchia şi Valentin Campagne

Tinerii actori din filmul istoric „Coward”, regizat de Lukas Dhont, despre iadul Primului Război Mondial, au fost foarte emoţionaţi şi au strigat de bucurie. „Mulţumim, Lukas, că ne-ai schimbat viaţa. Coward ne reaminteşte importanţa artei, a dansului şi a iubirii. La început, Emmanuel şi cu mine nu ne-am înţeles, dar apoi ne-am înţeles. Da, este posibil să fii neîndemânatic”, a declarat Valentin Campagne. „Coward a fost o experienţă de viaţă pentru noi”, a continuat Emmanuel Macchia. „Sper că acest film îi va ajuta pe tineri să se iubească pe ei înşişi şi să se accepte aşa cum sunt, pentru că acesta este cel mai frumos lucru”.

Isabelle Huppert i-a adus un omagiu actriţei Barbra Streisand

Barbra Streisand a primit un Palme d'Or onorific. Actriţa şi cântăreaţa americană nu a putut fi prezentă la eveniment din cauza unei accidentări la genunchi.

„Ea şi-a transformat diferenţele într-un punct forte, şi-a cultivat unicitatea în loc să o ascundă”, a fost omagiu lui Isabelle Huppert pentru artista americană. „O carieră ca a dumneavoastră nu se răsplăteşte, ci se contemplă”.

Pentru Isabelle Huppert, Barbra Streisand are cele mai frumoase mâini din istoria cinematografiei. Huppert a celebrat-o pe Streisand ca pe o femeie „care gândeşte, care doreşte, care alege”. Care a îndrăznit să şocheze ocupând toate rolurile din "Yentl" (1983).

„Draga mea Barbara, îmi amintesc de tine în fiecare dintre filmele tale”, a mărturisit actriţa din „Les Valseuses”, într-o declaraţie care a semînat cu o declaraţie de dragoste. „Amuzantă, melancolică, fermecătoare”, a adaugat ea, înainte de a evoca latura ascunsă a acestei embleme: „În spatele partiturii, textului sau filmului ei se află întotdeauna o femeie singură. O femeie care nu s-a simţit niciodată pe deplin în largul ei cu celebritatea şi care credea doar în muncă”.

Fiind absentă, actriţa americană a înregistrat un mesaj video. „Vă mulţumesc foarte mult pentru această onoare şi trăiască cinematografia!”, a transmis ea în franceză.

Camera d'Or pentru un film emoţionant despre Rwanda

Marie-Clémentine Dusabejambo reinterpretează istoria genocidului din Rwanda în "Ben’Imana", un film emoţionant pentru care regizoarea a avut nevoie de zece ani pentru a aduna mărturii şi a câştiga încrederea femeilor care au trăit pe propria piele drama din 1994. Camera d'Or premiază cel mai bun debut cinematografic al Festivalului, din toate categoriile.

Palme d’Or pentru scurtmetraj acordat unui film mexican

În filmul „Para Los Contrincantes/ Aux adversaires”, un băiat dintr-un cartier foarte popular se confruntă cu marele său vis: să devină campion la box. Scurtmetrajul a avut efectul unui uppercut asupra juriului, care a acordat Palme d’Or în această categorie regizorului său în vârstă de 36 de ani, Federico Luis.

Echipa filmului „Fjord” a stârnit un val de bliţuri şi speculaţii pe covorul roşu

Cristian Mungiu a fost deja reocompensat pentru „Fjord” cu patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).

Premiile au fost înmânate de Geena Davis, Xavier Dolan, Pierfrancesco Favino, Gael García Bernal, Nadine Labaki şi Zoe Saldaña.

În cadrul ceremoniei, i s-a decernat un Palme 'Or onorific actriţei Barbra Streisand, care, aşa cum s-a anunţat anterior, nu a putut fi prezentă la Cannes. La cererea lui Streisand, Isabelle Huppert îi va aduce un omagiu.

Palme d'Or înmânat de actriţa Tilda Swinton

Actriţa britanică Tilda Swinton ("The Room Next Door", "The Dead Don't Die") a fost cea care a înmânat Palme d'Or. Actriţa americană Geena Davis, al cărei chip apare pe afişul celei de-a 79-a ediţii a Festivalului de la Cannes, în filmul lui Ridley Scott "Thelma şi Louise", a înmânat, de asemenea, un premiu în această seară.

Cei nouă membri ai juriului, printre care se numără şi americanca Demi Moore şi chinezoaica Chloé Zhao, s-au reunit în conclav în cursul dimineţii şi au fost aşteptaţi pe covorul roşu. Ceremonia a început la ora 20:15.

Cele 22 de filme intrate în competiţie pentru Palme d’Or 2026 au fost: „Amarga Navidad” de Pedro Almodóvar, „A Woman’s Life” de Charline Bourgeois-Tacquet, "La Bola Negra" de Javier Calvo şi Javier Ambrossi, "Coward" de Lukas Dhont, "Parallel Tales" de Asghar Farhadi, "Paper Tiger" de James Gray, "Das Geträumte Abenteuer" (The Dreamed Adventure) de Valeska Grisebach, "All of a Sudden" de Hamaguchi Ryusuke, "The Unknown" de Arthur Harari, "Another Day" de Jeanne Herry, "Sheep In The Box" de Koreeda Hirokazu, "Hope" de Na Hong-jin, "Nagi Notes" de Fukada Koji, "Gentle Monster" de Marie Kreutzer, "A Man Of His Time" de Emmanuel Marre, "Fjord" de Cristian Mungiu, "The Birthday Party" de Léa Mysius, "Moulin" de László Nemes, "Fatherland" de Paweł Pawlikowski, "The Man I Love" de Ira Sachs, "El Ser Querido" (The Beloved) de Rodrigo Sorogoyen, "Minotaur" de Andreï Zviaguintsev.

Premii

Palme d'Or - „Fjord”, de Cristian Mungiu

Grand Prix - „Minotaure” de Andrei Zviagintsev

Premiul Juriului - „L’Aventure rêvée” de Valeska Grisebach

Premiul de interpretare feminină - Virginie Efira şi Tao Okamoto pentru „Soudain” de Ryusuke Hamaguchi

Premiul pentru regie - Pawel Pawlikowski pentru „Fatherland” şi Javier Calvo şi Javier Ambrossi pentru filmul "La Bola Negra"

Premiul de interpretare masculină a fost acordat actorilor Emmanuel Macchia şi Valentin Campagne pentru "Coward" de Lukas Dhont

Premiul pentru scenariu - Emmanuel Marre pentru „Notre salut”

Caméra d'or - „Beni'imana”, regizat de Marie-Clémentine Dusabejambo

Palme d'Or pentru scurtmetraj - „Para Los Contrincantes”, de Federico Luis

Queer Palm - „Teenage Sex and Death at Camp Miasma” de Jane Schoenbrun

Palme Dog - Yuri din „La Chienne”, de Dominga Sotomayor

Marele premiu La Semaine de la Critique - „La Gradiva”, de Marine Atlan

Premiul Un Certain Regard - „Everytime” de Sandra Wollner

Ceremonia de închidere a fost prezentată de Eye Haidara, care a prezentat şi ceremonia de deschidere din 12 mai.

Editor : Liviu Cojan