Live TV

Video Livrarea pensiilor, o „povară” pentru Poștă: „Nu este un business sustenabil”. Compania de stat vrea să cucerească piața de curierat

Data publicării:
posta romana
Sursa foto: Posta Română/Facebook

Poșta Română vrea să devină un jucător important pe piața de curierat. Compania de stat s-a rebrenduit, și-a mărit flota, dar vrea să scape de povara livrării pensiilor, așa cum o numește chiar șeful companiei. Doar că, lentoarea serviciilor, pentru care este recunoscută compania, nu se șterge prea ușor din memoria colectivă, iar românii privesc cu scepticism această reinventare a Poștei de stat.

Mai puțin de jumătate dintre pensionarii României mai primesc pensia cash, adusă de poștaș - care e și principala activitate a Poștei Române. Cu o digitalizare rapidă în virarea pensiilor, Poșta Română vrea să se reinventeze și să intre puternic pe piața de curierat.

Sebastian Boldea, jurnalist Digi24: Odată cu rebranduirea Poștei Române, compania și-a mărit inclusiv flota, cu 80 de astfel de mașini. Un contract estimat la aproximativ 4 milioane de euro.

Cunoscută pentru ritmul lent al serviciilor companiei, românii sunt sceptici cu privire la schimbare.

Pentru că vin greu toate coletele și toate nenorocirile. Decât să te duci acolo, mai bine te lipsești. Asta e problema. Dacă ar perfecționa-o un pic și ar mai digitaliza-o, ar face ceva la ea, ar fi ok, dar așa își bat joc de oameni. Efectiv te duci pentru un colet și stai o lună de zile pe acolo, spune un bărbat. 

 Îl trimit! Ajunge, n-ajunge, Dumnezeu cu mila!, mai afirmă și un alt bărbat. 

Printr-o altă firmă pentru că e mai rapid, spune și o femeie. 

În timpul procesului de modernizare, Poșta Română a renunțat și la angajați: 20% dintre ei au fost concediați în ultimii 4 ani, anunță șeful companiei. Au fost desființate și sute de ghișee și vor urma alte concedieri.

Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române: Poșta are un surplus mare de personal, de care nu avem nevoie. Sunt, în special, salariați din zonele urbane, unde nu există activitate comercială.

Sebastian Boldea, jurnalist Digi24: Pentru a se moderniza, compania Poșta Română mută o parte din ghișeele clasice în astfel de containere modulare. Costul unui astfel de nou sediu este estimat la aproximativ 20 de mii de euro.

Ministerul Muncii plătește către Poștă, lunar, aproximativ 60 de milioane de lei pentru livrarea pensiilor, alocațiilor și altor indemnizații. Prea puțini bani, spune șeful companiei.

Florin Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române: Pentru Poșta Română ducerea de pensii reprezintă o povară. Nu este un business sustenabil, sunt costuri foarte mari. Cele 60 de milioane nu reprezintă un venit foarte bun pentru Poșta Română, din contră, trebuie să folosim alte surse ca să acoperim această activitate.

Șeful Poștei Române a mai anunțat că toate oficiile poștale din țară, rămase deschise, vor fi modernizate până în primăvară.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
isw
2
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
3
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Arrow 3 Germania
4
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
tanczos barna
5
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
Digi Sport
Imaginile cu el și altă femeie măritată au pus capăt căsniciei! Divorțul anului: nimeni nu se aștepta
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Valentin Ștefan, director general Poșta Română, participă la evenimentul de lansare a ghișeului poștal digital de către Compania Naţională Poşta Română, în București, luni 6 iunie 2022.
Directorul Poştei, atac la Guvern: „Nu ştie ce vrea de la companiile de stat. Dacă se doreşte profit, să nu se plafoneze venituri”
Certificat de viață pentru pensionari. Foto Getty Images
Ce este certificatul de viață și cine este obligat să îl depună pentru a nu pierde drepturile de pensie
Tánczos Barna
Tanczos Barna: Termenul-limită de 28 noiembrie, pentru modificarea pensiilor magistraților, există. Suntem în pericol de a pierde banii
Folder, judge's hammer on table
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile magistraților
aGFzaD00MjhhOTk5MTgyN2VlZGI3MDA5MzE3OGUxODMwZWQxZA==.thumb
Bolojan: E nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile. Lucrăm la diferite ipoteze de lucru
Recomandările redacţiei
Digi 24_2025_12_04_20_41_16
Două scenarii în care rușii ajung la Gurile Dunării. General de top...
Instalație de gaze.
Val de sesizări privind probleme la gaze în București, după explozia...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Pică Guvernul Bolojan după alegerile din București? Se pregătește o...
oameni la targul de craciun din bucuresti
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat...
Ultimele știri
Cel mai recent sondaj pentru alegerile din Capitală: Diferenţă mică între primele două locuri. Câți bucureșteni declară că merg la vot
Pentagonul a anunțat că a ucis patru bărbați într-un alt atac asupra unei ambarcațiuni în Pacific
SUA au aprobat o vânzare masivă de bombe către Canada. Unele ar contribui la „ameliorarea capacităţii militare a unui aliat al NATO”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din decembrie 2025 pentru fiecare zodie. Ultima lună a anului vine cu mișcări curajoase...
Cancan
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul...
Fanatik.ro
La ce sumă uluitoare ar putea ajunge, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Andrei...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Locul din casa în care bradul se usucă cel mai repede. Unde să NU îl pui niciodată în perioada sărbătorilor
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
Dramatism total la CM de handbal: GOL cu 5 secunde înainte de final și scandal uriaș! ”Au încălcat grav...
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini”
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Cum se alege vaccinul antigripal pentru copii. Pentru ce categorii nu este recomandat vaccinul intranazal
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă