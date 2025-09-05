Speriați de atacurile rasiste din Capitală, tot mai mulți livratori români își marchează ghiozdanele cu „RO” sau „Sunt român”, ca să nu fie confundați cu muncitorii străini. Această măsură extremă vine după ce un livrator din Bangladesh a fost bătut în Capitală.

Livrator român: Majoritatea colegilor au pe spate lângă numar un sticker cu Romania. O să îmi iau și eu azi să îmi pun, ca să se facă diferențe.

Alți livratori și-au scris pe ghiozdane „RO” sau „Sunt român” pentru a evita să devină victimele unui posibil atac rasist. Oamenii s-au speriat după ce un livrator din Asia a fost bătut în plină stradă și numit „invadator”.

Livrator român: Pe el cred că l-a văzut străin și de aia l-a atacat. Nu ar trebui să ajungem până acolo să semnalizăm că suntem români. Și românii pleacă în străinătate și nu ne-ar conveni sa ne bată cineva în strainatate sau pe cei din familie să îi bată că muncesc. Și noi muncim. Suntem o țară democratică și ce facem, suntem rasiști?

În timp ce livratorii români se protejează cum pot, străinii rămân cu teama. Atif a venit de mai bine de 4 ani din Pakistan, cu gândul că-și poate ajuta familia cu banii câștigați aici.

„Da, îmi e frică, dar am grijă. De aceea, nici nu lucrez târziu. Doar până la 8-9 și apoi mă întorc acasă, ca mi-e frică. Trebuie să ignorăm oamenii răi. Îi ignor, pentru că nu vreau să am probleme cu nimeni. Îi ignor pe cei care fac lucruri rele, oamenii rasiști”, a spus el.

Acesta a mai subliniat că a întâlnit oameni rasiști în țara noastră, dar nu le spune nimic pentru că a venit aici să muncească pentru familia lui: „Dacă îmi zice ceva rău, cuvinte urâte... și în română le înțeleg, dar le ignor, nu-i spun nimic”.

Nici Abul Hasan, venit din Bangladesh de peste doi ani, nu a avut numai experiențe bune: „Lucrăm aici din greu ca să trimitem bani familiei. Trăim aici, lucrăm 8-12 ore pe zi. Mergem acasă, gătim, mâncăm, ne culcăm. Apoi o luăm de la capăt. E greu fără familie. Suntem puțin confuzi, pentru că oamenii cred că suntem competitori, nu ne acceptă ca prieteni.

Gelu Duminică, sociolog: Am auzit voci în rândul livratorilor români că simt nevoia să fie solidari față de colegi. Am auzit în spațiul public ieșind astfel de oameni spunând nu, faptul că suntem din punct de vedere etnic, de cetățenie diferită, nu înseamnă că trebuie să avem drepturi și un respect diferit.

Numărul muncitorilor străini din România, din state non-UE, era de aproximativ 100.000 la finalul lui 2024.

