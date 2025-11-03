Livratorul străin care a fost agresat de doi tineri în Popești-Leordeni, județul Ilfov, și-a retras acuzațiile. Cei doi tineri, de 17 și 23 de ani, s-au ales cu sancțiuni contravenționale.

Totul a început în urma unei șicanări în trafic. Livratorul de 24 de ani a fost lovit cu un cablu de încărcător și a fost scuipat.

„În data de 02 noiembrie a.c., în jurul orei 12:45, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Popeşti-Leordeni au fost sesizaţi de către o persoană 24 de ani de cetăţenie străină, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei şicanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât şi l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză”, a transmis IPJ Ilfov, potrivit News.ro.

Verificările au arătat că incidentul a avut loc sâmbătă.

„În jurul orei 15:45, în urma unei şicanări în trafic între tânărul de 24 de ani şi două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului”, a mai precizat Poliţia.

Ulterior, tânărul livrator și-a retras plângerea.

Citește și:

Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia”

Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul a fost arestat preventiv

Editor : A.M.G.