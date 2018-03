Localitatea din România fără acces la apă, gaze sau canalizare, dar cu pubele cât un salariu minim net pe economie. 80.000 de lei pe 70 de coșuri

Localitatea Urlați din județul Prahova găzduiește cariere întregi fără acces la apă, gaze sau canalizare. Zeci de străzi sunt aproape impracticabile din cauza gropilor și a nămolului.

Foto: captură video adevarul.ro

Cu toate acestea, localitatea Urlați se mândrește cu… pubele de lux. 70 în total, la un preț per bucată care echivalează cu un salariu minim net pe economie, adică 1.160 de lei, potrivit Adevărul (n.r. salariul minim net pe economie a crescut în ianuarie 2018 la 1.162 de lei). Sunt frumoase și rezistente, fiind construite din fibră de sticlă - așa își apără decizia cei din primăria Urlați.

”Este o simplă pubelă de colectat gunoiul stradal. Mi s-a părut frapant că această pubelă are un preţ după părerea mea destul de mare. Caracteristicile acestei pubele sunt aceleaşi cu ale celorlate pe care le putem vedea în orice oraş. M-am uitat peste tot în judeţul Prahova şi nu am văzut decât pubele standard, acelea care costă între 100 şi 120 de lei bucata. Acestea pe care le-a cumpărat primăria Urlaţi au un preţ extraordinar de mare, 1160 de lei. Este preţul unui frigider, al unei maşini de spălat. Înţeleg că primăria are bani, dar banii aceştia trebuie cheltuiţi cu multă atenţie. Primarul a dat şi o dezminţire ca să justifice preţul, că pubele sunt aduse de prin Cehia, că sunt făcute din nu ştiu ce plastic. Domnule, plasticul e plastic. O fi ceva adus de pe altă planetă şi nu ştim noi. Justificarea mi se pare puerilă. Caracteristicile acestor pubele sunt standard indiferent de unde le-am lua. Este garantată antivandal, este garantată pentru diferenţe mari de temperatură şi la razele ultraviolete, astea sunt caracteristicile standard pe care le au şi acestea cumpărate de către primria Urlaţi. Nu are nimic în plus faţă de celealte. Doar nişte dungi în plus şi un mâner. Atât”, a declarat Liviu Drăgan, consilier local din Urlaţi.

Și oamenii din Urlați sunt nemulțumiți și spun că vechile pubele, din tablă, erau mai rezistente. Chiar și așa, deja primăria a achiziționat 70 de pubele din fibră de sticlă. La un preț de 1.160 de lei pe bucată, asta înseamnă peste 80.000 de lei în total.