Localitatea Siliștea din județul Constanța, unde trăiesc peste o mie de persoane, este complet izolată, după ce viiturile și acumulările masive de apă au acoperit toate drumurile de acces. Circulația este blocată pe mai multe tronsoane ale DJ 224, iar autoritățile analizează posibilitatea evacuării parțiale a locuitorilor. Șase persoane, inclusiv doi copii, au fost deja evacuate din case. Pompierii intervin cu șenilate, bărci pneumatice și autospeciale de mare capacitate pentru evacuarea apei din gospodării, în timp ce echipajele de poliție încearcă să gestioneze traficul în zonele unde s-au format coloane de autoturisme și TIR-uri.

Șase persoane, evacuate din case

ACTUALIZARE 12.27 Mai multe echipaje intervin pentru evacuarea apei. Şase persoane au fost evacuate din localitatea respectivă.

Pompierii au anunţat că din localitatea Siliştea au fost evacuate şase persoane, printre care şi doi copii. Acestea s-au adăpostit la vecini şi la rude.

Siliștea, complet izolată de ape

Știrea inițială Din cauza acumulărilor masive de apă și a revărsării unui canal colector, localitatea Siliștea este momentan izolată, potrivit autorităților. Traficul pe DJ 224, între localitățile Țepeș Vodă și Tortoman, este complet blocat, iar Drumul Comunal 61, care leagă Seimeni de Siliștea, a fost inundat.

„Momentan nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale în zona afectată. Se intervine pentru evacuarea apei cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, având în dotare accesorii specifice, o autospecială transport victime multiple cu barcă pneumatică, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o șenilată”, au transmis reprezentanții ISU Constanța.

În localitate, apa a intrat deja în mai multe curți și case. Echipajele de intervenție încearcă să scoată apa din gospodării, în timp ce autoritățile locale evaluează dacă va fi necesară evacuarea totală sau parțială a locuitorilor.

Potrivit șefului IPJ Constanța, comisar-șef Cornel-Georgian Mototolea, „efectivele de poliție sunt la datorie. Mai multe drumuri sunt închise – DN2A, DN22 – întreg efectivul poliției este în teren. Încercăm să limităm tranzitul prin zonele cu risc. Condițiile meteo nu permit deplasări în siguranță în acest moment.”

Pe DN2A s-a produs o viitură, iar „drumul comunal 66 este blocat, impracticabil”, a precizat Mototolea pentru Digi24.

„Recomandarea generală este de a nu circula în această perioadă nefavorabilă din punct de vedere meteo. Le recomandăm oamenilor să nu iasă din municipiul Constanța decât în condiții deosebite. Dimineață a fost un incident neplăcut – persoane refugiate pe capota mașinii în dreptul localității Bălcescu. Nu dorim ca cetățenii și șoferii să fie puși în primejdie din cauza condițiilor meteo”, a adăugat șeful IPJ Constanța.

Rute alternative

Pe fondul închiderii totale a circulației pe DN2A între kilometrii 142 și 164, din cauza lucrărilor la podul rutier din Crucea și a acumulărilor de apă, au fost stabilite două rute alternative:

Țepeș Vodă (DC63) – Siliștea (DJ224) – Topalu (DJ223) – Tichilești (DJ223) – nepracticabilă, din cauza acumulărilor de apă în Țepeș Vodă și Tichilești.

Pantelimon (DJ226B) – Runcu (DJ225) – Saraiu (DN22A) – Hârșova – practicabilă limitat, pe fondul acumulărilor de apă în Runcu și Vulturu.

Pe traseul practicabil, poliția rutieră organizează circulația în convoi, sub supravegherea echipajelor din teren.

O echipă Digi24 se află pe Drumul Județean 224, unde mai multe puncte sunt complet blocate. Coloane de autoturisme și TIR-uri s-au format în zonă, după ce șoferii au fost surprinși de creșterea bruscă a nivelului apei.

Autoritățile aflate în teren încearcă să ajungă în Siliștea pe drumuri adiacente sau chiar peste câmp, în condițiile în care accesul pe căile principale este imposibil.

Situația este monitorizată în timp real de reprezentanții ISU, IPJ și ai administrației locale, iar forțele de intervenție rămân mobilizate în zonă.

