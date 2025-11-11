Localnicii din Tulcea se tem de atacurile rușilor de la granița României: „Azi-noapte s-au zguduit casele. Se auzea foarte aproape”

Locuitorii satului Grindu, din judeţul Tulcea, stau în fiecare noapte cu teamă, din cauza atacurilor Rusiei asupra infrastructurii portuare de la Dunăre a Ucrainei, zgomotele exploziilor auzindu-se foarte puternic în localitatea respectivă.

„Suntem în fiecare noapte cu stres, să nu apară ceva în comună. Azi-noapte (în noaptea de luni spre marţi - n.r.), se auzea foarte aproape. S-au zguduit casele, tot. Cred că a fost un dezastru în Ucraina (Reni - n.r.). De trei ani de când sunt aici, au mai fost vreo şapte sau opt ori explozii aşa puternice", a declarat Radu Ion, un localnic care repara dimineaţă gardul unei gospodării, relatează Agerpres.

Unii localnici au mai spus că s-au obişnuit cu zgomotele războiului din ţara vecină şi că singurul loc în care se pot adăposti sunt propriile case.

„Noi n-avem ce face. Aici nu se pot face beciuri pentru că apa este la suprafaţă. Dacă vrei să faci un beci, dai de apă. La primele atacuri a fost mai multă teamă, frică, dar apoi începi să te acomodezi, că n-ai ce face, dacă rusul vrea pământ", a afirmat Vasile Gheorghe.

Reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (MApN), ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi ai Serviciului Român de Informaţii au verificat, marţi dimineaţă, locul unde a căzut una dintre dronele folosite de Rusia în războiul declanşat în Ucraina.

Potrivit MApN, în noaptea de luni spre marţi, radarele României au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană.

„Condiţiile meteo din zona de sud-est a ţării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliţie Aeriană. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la faţa locului şi au raportat prezenţa unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată", se arată într-un comunicat de presă al MApN.

