Live TV

Localnicii din Tulcea se tem de atacurile rușilor de la granița României: „Azi-noapte s-au zguduit casele. Se auzea foarte aproape”

Data publicării:
Atac rusesc la Izmail.
Atac rusesc la Izmail. Foto: Captură video Digi24

Locuitorii satului Grindu, din judeţul Tulcea, stau în fiecare noapte cu teamă, din cauza atacurilor Rusiei asupra infrastructurii portuare de la Dunăre a Ucrainei, zgomotele exploziilor auzindu-se foarte puternic în localitatea respectivă.

„Suntem în fiecare noapte cu stres, să nu apară ceva în comună. Azi-noapte (în noaptea de luni spre marţi - n.r.), se auzea foarte aproape. S-au zguduit casele, tot. Cred că a fost un dezastru în Ucraina (Reni - n.r.). De trei ani de când sunt aici, au mai fost vreo şapte sau opt ori explozii aşa puternice", a declarat Radu Ion, un localnic care repara dimineaţă gardul unei gospodării, relatează Agerpres. 

Unii localnici au mai spus că s-au obişnuit cu zgomotele războiului din ţara vecină şi că singurul loc în care se pot adăposti sunt propriile case.

„Noi n-avem ce face. Aici nu se pot face beciuri pentru că apa este la suprafaţă. Dacă vrei să faci un beci, dai de apă. La primele atacuri a fost mai multă teamă, frică, dar apoi începi să te acomodezi, că n-ai ce face, dacă rusul vrea pământ", a afirmat Vasile Gheorghe.

Reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (MApN), ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi ai Serviciului Român de Informaţii au verificat, marţi dimineaţă, locul unde a căzut una dintre dronele folosite de Rusia în războiul declanşat în Ucraina.

Potrivit MApN, în noaptea de luni spre marţi, radarele României au semnalat prezenţa unor grupuri de drone în zona adiacentă spaţiului aerian naţional, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană.

„Condiţiile meteo din zona de sud-est a ţării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliţie Aeriană. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 kilometri sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la faţa locului şi au raportat prezenţa unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată", se arată într-un comunicat de presă al MApN.

Citește și: VIDEO Reacția lui Nicușor Dan după ce MApN a anunțat că o dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
diana buzoianu la o sedinta
4
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
5
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, crede că numirea Oanei...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
Oana Gheorghiu, după acuzațiile de incompatibilitate: „Sunt...
MiG-31k
Reacția ironică a MAE după ce serviciile secrete ale lui Putin au...
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române
Șeful Armatei, după atacurile rusești de la granița României: „E...
Ultimele știri
Autoritatea Vamală Română a început reorganizarea: dispar 29 de funcții de conducere. Câți bani vor fi economisiți anual
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Veteranilor: „Independența și suveranitatea României se datorează sacrificiilor acestora”
Republica Moldova acordă Lukoil două săptămâni pentru a-și înceta activitatea, pe fondul sancțiunilor impuse de SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vicepreședintele SUA, JD Vance
Statele Unite presează aliații NATO să nu mai cumpere energie din Rusia. Turcia, luată în vizor (Bloomberg)
Comuna-Grindu-Tulcea
O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii
Sistem Patriot
Zelenski vrea să cumpere 25 de sisteme Patriot din SUA. Până sosesc, cere împrumut unele de la europeni
explozie in portul izmail de la dunare, pe malul ucrainean
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa
mig-31 rusesc in zbor
FSB susține că a dejucat un complot de deturnare către România a unui MiG-31, cu o rachetă Kinjal la bord. Acesta urma să fie doborât
Partenerii noștri
Pe Roz
Meghan Markle, din nou pe platourile de filmare. Ducesa a glumit că e „ruginită”, dar toți spun că „repetase...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Ce se întâmplă dacă primești salariul în mână sau ți-i virează patronul din contul personal. Sancțiunile...
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Ministra Fericirii" din tenis a anunțat că este însărcinată și ia o pauză
Pro FM
Lavinia Pîrva, anunțul care i-a surprins complet pe fani: „Nu e un nou început, e o continuare mai conștientă”
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Daniel Craig într-o comedie romantică? În ce condiții ar juca un astfel de rol. Regizorul Rian Johnson: „O...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...