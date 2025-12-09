Locuințele au continuat să se scumpească în 2025, cu un avans mediu de 14% la nivel național. Craiova conduce, pentru prima dată, topul creșterilor, cu prețuri majorate cu 21%, în timp ce Bucureștiul și Cluj-Napoca rămân în fruntea celor mai scumpe orașe din țară.

Locuințele din Craiova s-au scumpit în acest an cu 21%. Avansul a propulsat orașul pe locul al patrulea în topul celor mai scumpe din țară. Cu un preț mediu solicitat de 2.095 de euro pe metru pătrat util, Craiova se află, în prezent, la mică distanță de București, potrivit unei analize realizate de platforma Imobiliare.ro.

Și în Capitală s-au înregistrat creșteri semnificative de prețuri. În medie, prețul solicitat de către proprietari a crescut cu circa 17%, acesta fiind al doilea cel mai mare avans înregistrată la nivel național.

Chiar dacă media pieței locale este de aproape 2.180 euro pe metru pătrat util, există în continuare diferențe majore de preț între cele mai ieftine și cele mai scumpe cartiere bucureștene.

Apartamentele din Ferentari rămân cele mai accesibile, cumpărătorii achitând sub 1.100 de euro pe metru pătrat util, în timp ce locuințele situate în zona Aviatorilor se apropie de pragul de 5.000 de euro pe metru pătrat.

Ploiești ocupă ultima treaptă a podiumului în ceea ce privește avansul pieței imobiliare. Prețurile au crescut cu 14 la sută, la 1.333 euro pe metru pătrat. Cu toate acestea, orașul rămâne cel mai ieftin centru urban.

Apartamentele s-au scumpit cu 11% în Sibiu, până la 1.927 euro/mp util. Orașul, care beneficiază de perspective favorabile de dezvoltare în următorii ani, a ajuns pe locul al șaselea în topul celor mai scumpe din țară, Un avans similar a fost înregistrat în cel mai scump oraș al țării. Cumpărătorii din Cluj-Napoca achită, în medie, 3.207 euro/mp util pentru a achiziționa un apartament.

Editor : C.S.