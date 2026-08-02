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Locuitorii din județul Tulcea au primit al doilea mesaj RO-Alert într-o zi. Resturi de dronă au căzut în zona localităţii Periprava

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drona in zbor
Foto: Profimedia
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Autorităţile au emis, duminică, un nou mesaj RO-Alert în zona de nord a judeţului Tulcea, avertizând asupra posibilităţii căderii de obiecte din spaţiul aerian.

ACTUALIZARE. O dronă a evoluat pentru aproximativ 20 de minute deasupra apelor teritoriale şi de-a lungul braţului Sulina, în spaţiul aerian naţional, ulterior fiind doborâtă în Ucraina. Resturi de dronă au căzut în zona localităţii Periprava, la aproximativ 1 km de frontieră, anunță MApN.

Știrea inițială: „Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15.09, o ţintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15.17 pentru monitorizarea situaţiei”, a transmis Ministerul Apărării, citat de News.ro.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

„În urmă cu scurt timp a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de Nord a judeţului Tulcea prin care erau avertizaţi ca există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian”, anunţă, duminică după-amiaz, ISU Tulcea.

Ca de obicei, populaţia este sfătuită să se adăpostească şi să păstreze calmul.

Este al doilea mesaj transmis în cursul zilei de duminică.

O ţintă aeriană a fost detectată, duminică dimineaţă, de radarele Ministerului Apărării Naţionale (MApN), în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, fiind emis un mesaj RO-Alert pentru judeţul Tulcea. Ulterior, ţinta aeriană a dispărut de pe sistemele radar, fără a intra în spaţiul aerian românesc.

Editor : M.B.

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