Un nou mesaj RO-Alert a fost emis, joi seară, pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea. Avertizarea vizează posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Potrivit ISU Tulcea, joi seară a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

Astfel, populaţia este avertizată privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi este sfătuită să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa acestora, oamenii sunt sfătuiţi să rămână în case, departe de geamuri şi de pereţii exteriori, potrivit News.ro.

MApN a precizat că joi, la ora 18.27, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 33 km nord de Insula Serpilor.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol la ora 18.41 pentru monitorizarea situației.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul județului Tulcea, la ora 18.44.

Locuitorii din judeţul Tulcea au primit și joi dimineaţă mesaj RO-Alert, acesta fiind cel de-al treilea în mai puţin de 12 ore. Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, joi, la ora 10.08, un grup de ţinte aeriene în spaţiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei cu România.

Editor : M.B.