Locuitorii din Popești-Leordeni sunt exaperați de mirosul de gunoi. În trei zile au fost sute de sesizări

În numai trei zile, 500 de locuitori din Popești-Leordeni, exasperați de mirosul puternic de gunoi, au făcut sesizări oficiale către autorități, iar președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma spune că deși groapa din zonă este închisă, pentru că nu are autorizație de funcționare, ea „nu este închisă așa cum ar trebui”, iar legea limitează posibilitatea autorităților de a acționa.

„În Ilfov, sunt trei gropi de gunoi: în Vidra, în Popești-Leordeni și în Chiajna. Groapa de gunoi de la Vidra are autorizație de mediu. Consiliul Județean Ilfov nu poate să o închidă și nu are nicio bază legală să facă asta. Groapa de gunoi din Popești este închisă. Ea nu mai are autorizație de funcționare. Însă, nu este închisă așa cum ar trebui. Cum se închide o groapă de gunoi conform? Pe scurt, se acoperă cu mai multe straturi de pământ și, în cele din urmă, cu beton. Cine o poate închide conform? Numai și numai acționarul privat care o deține. Chiar dacă vorbim de o problemă de sănătate publică, legea nu ne lasă să băgăm bani publici în ceva ce nu se află în gestionarea noastră. Depozitul de la Rudeni, Chiajna, la fel, nu mai funcționează”, explică Hubert Thuma într-o postare pe Facebook.

Președintele Consiliului Județean precizează că în cazul gropii de la Popești, s-au instalat niște laboratoare de analize, iar comisarii Gărzii de Mediu merg în patrulare seară de seară, după orele de program, inclusiv în weekenduri.

„Legea nu ne permite să facem mai mult. Eu ridic problema deșeurilor mereu și voi continua să fac tot ce pot astfel, încât să diminuez efectele acestei situații”, promite Hubert Thuma. „Ca să înțelegeți mai bine, noi putem să prevenim, ceea ce și încercăm să facem tot timpul. Avem o dronă, o împrumutăm celor de la Garda de Mediu Ilfov când merg în controale. Vrem să facem și o stație de sortare deșeuri și tratare mecanico-biologică”, mai spune președintele CJ Ilfov.

De la începutul acestui an și până la sfârșitul lunii trecute, comisarii Gărzii de Mediu au făcut 613 controale pentru depozitări ilegale de deșeuri, pentru miros și arderi ilegale de deșeuri și au dat

144 de amenzi date în valoare de peste 4 milioane de lei, arată Hubert Thuma.

