Loredana și Speak se întorc acasă, la Bacău: Young Island anunță lineup-ul celei de-a 6-a ediții

Între 30 iulie și 2 august 2026, Insula de Agrement din Bacău găzduiește a 6-a ediție Young Island Festival, cu patru scene, peste 70 de artiști și zeci de mii de spectatori. Sub tema „Community”, ediția din acest an marchează întoarcerea acasă a doi artiști născuți în județ, Loredana și Speak, într-un lineup care îi mai reunește pe Mohombi, Markus Schulz, INNA, Akcent și Parazitii. Este cel mai amplu lineup din istoria festivalului.

Dincolo de amploarea afișului, ediția din acest an păstrează o poveste profund personală: doi dintre cei mai importanți artiști urcă pe scena Young Island într-o adevărată întoarcere acasă.

Speak, născut și crescut în Bacău, revine în orașul care l-a format: „Orașul ăsta m-a format înainte să știu eu ce vreau să fac în viață. Pun muzică în multe locuri, dar la Bacău e altfel, nu am în față un public oarecare, am oameni de lângă care am plecat. Abia aștept să fim din nou toți pe insulă.”

Loredana, originară din Onești, județul Bacău, povestea chiar ea, într-un interviu acordat revistei Viva, drumul de acasă până pe marile scene: venea „dintr-un oraș foarte mic, muncitoresc, de undeva din Moldova, din Onești”, fără niciun sprijin în afară de propria voce, înainte ca doi oameni să-i deschidă drumul spre Mamaia și Steaua fără nume. Peste trei decenii mai târziu, se întoarce pe scena din județul natal, la Young Island.

Un festival construit pe ideea de comunitate

Ceea ce diferențiază Young Island de restul festivalurilor de vară nu este doar amploarea, ci locul: este unul dintre puținele festivaluri din România construite integral pe o insulă, susținut de o echipă de peste 400 de oameni, organizatori, voluntari și parteneri, și de una dintre cele mai mari rețele de voluntari din regiune. Festivalul este recunoscut la nivel european prin eticheta EFFE 2026-2027.

„Young Island a ajuns, în șase ediții, un reper pentru tot ce înseamnă muzică live în Moldova, și ne dorim, de aici înainte, să fie un reper pentru toată România”, declară Alex Olteanu, Event Manager Young Island Festival. „Community nu este doar tema acestei ediții, e principiul din spatele fiecărei decizii pe care o luăm, de la lineup până la felul în care construim festivalul alături de oraș. Anul acesta aducem cel mai divers și cel mai puternic lineup de până acum, pentru că insula asta aparține, de fapt, tuturor.”

Lineup

Nume internaționale precum Mohombi, Markus Schulz, RBØR și Los Vagabondos urcă pe scenele festivalului alături de artiști care au definit muzica românească a ultimelor decenii, INNA, Loredana, Akcent, Parazitii și Puya, plus Kimberly, un tribut ABBA și, chiar acasă la el, Speak.

Afișul complet anunțat până acum: Adrian Șaguna & Filarmonica Mihail Jora, Akcent, Bogdan Vix, Damian & Brothers, Dirty Nano, Feelings, Hrisq, INNA, Jo, Just2 & Moise, Karol Diac, Kimberly, Loredana, Los Vagabondos, Luisdemark, Markus Schulz, Marwan Dua, Mira, Mohombi, Olix & Fintescu, Pado&Belu, Parazitii, Pascal Junior, Pavlo Vicci, Puya, Rares, RBØR, Reman, Revol, Sllash & Doppe, Speak, Tribute to ABBA.

Zeci de alți artiști completează cele patru scene ale festivalului, Fusion MainStage, Urban Stage, Tulum și Feeling, printre care Albert NBN, Berechet, Candyboii, Double Edd, Lazy Ed, Lorda, Oscar, Petre Ștefan, Solomon, Supernova, TMZ, Vanilla, cu alte nume anunțate în perioada următoare.

Biletele pentru Young Island Festival 2026 sunt disponibile pe www.youngisland.ro.

Despre Young Island Festival

Lansat în 2021, Young Island Festival este unul dintre puținele festivaluri din România construite integral pe o insulă, Insula de Agrement din Bacău, și unul dintre cele mai importante evenimente muzicale din regiunea Moldovei. An de an, festivalul adună zeci de mii de oameni, susținut de o echipă de peste 400 de oameni și de una dintre cele mai mari rețele de voluntari din regiune. Evenimentul este susținut de DIGI. Recunoscut la nivel european prin eticheta EFFE 2026-2027, Young Island și-a asumat, de la prima ediție, un rol dincolo de muzică: acela de a construi, în jurul unui festival, o comunitate.

Editor : A.D.V.