Lot de brânză brie retras şi rechemat de la clienţi, după detectarea bacteriei Listeria monocytogenes. Clienții, sfătuiți să nu consume

Un lot de brânză brie a fost retras din magazinele Metro Cash & Carry România şi este rechemat de la clienţi, după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes. Consumatorii sunt sfătuiţi să nu consume acest produs.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat că reţeaua de magazine Metro Cash & Carry România a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de brânză Brie, ca urmare a identificării/detecţiei bacteriei Listeria monocytogenes.

Este vorba despre brânza Metro Chef Brie 60%, în ambalaj de un kilogram, având ca producător/furnizor: Sasu Paturages Comtois, cu data de expirare 23 septembrie 2026

Consumatorii care au achiziţionat produsul sunt sfătuiţi să nu îl consume, el putând fi returnat în magazinele Metro Cash & Carry România SRL până în 22 septembrie inclusiv, urmând să a primit contravaloarea acestuia.

Editor : Liviu Cojan