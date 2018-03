LOTO. Numerele extrase duminică, 18 martie 2018

Duminică, 18 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 15 martie, Loteria Română a acordat 18.926 de câștiguri în valoare totală de 1.339.397,35 lei.

Numerele extrase duminică, 18 martie:

Loto 6/49: 9, 37, 41, 33, 47, 25

Noroc: 9 2 4 1 1 4 5

Loto 5/40: 5, 25, 28, 37, 23, 36

Super Noroc: 4 1 9 2 0 7

Joker: 6, 24, 27, 23, 10 - 1

Noroc Plus: 4 5 9 4 3 6

JOKER – CEL MAI MARE REPORT DIN ISTORIA ACESTUI JOC

La categoria I a jocului Joker, se inregistreaza cel mai mare report din istoria acestui joc: peste 17,86 milioane lei (peste 3,8 milioane euro).

In cazul in care s-ar castiga, acesta ar fi cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

PREMII MARI IN JOC

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4 milioane lei (peste 864.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 214.500 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 32.000 de lei (peste 6.800 de euro).

La Super Noroc, la aceeasi categorie, reportul este in valoare de peste 159.000 de lei (peste 34.100 de euro).