Loturi de stafide, retrase de la comercializare din magazinele Lidl

LUCSOR IMPEX SRL anunţă rechemarea de la consumatori a unor loturi de stafide, originare din Uzbekistan, vândute în magazinele Lidl din întreaga ţară. Analizele au determinat că prezintă reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul ANSVSA, LUCSOR IMPEX SRL anunţă rechemarea de la consumatori a produsului stafide „Furnicuţa”, originare din Uzbekistan, relatează News.ro.

Sunt vizate loturile B115D126 şi B120D126

„Pentru LUCSOR IMPEX SRL, siguranţa în consum a produselor pe care le comercializăm reprezintă prioritatea noastră absolută. În urma verificărilor periodice de siguranţă alimentară, s-a depistat prezenţa unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană (Chlorpyrifos şi Profenofos)”, se arată ăn anunţul de retragere.

Consumatorii sunt rugaţi să nu consume produsele din loturile menţionate şi să le returneze şa magazinul de unde au fost cumpărate, urmând a primi contravaloarea produsului, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

