intrarea in sala CCR
Foto: Inquam Photos / George Călin

CCR a stabilit data de 4 februarie 2026 pentru judecarea contestației depuse de AUR asupra legii care majorează taxele, blocând aplicarea de la 1 ianuarie a creșterii impozitelor pe proprietate și autovehicule, a taxei pe dividende și a tarifelor pentru coletele din afara UE. Decizia lasă Guvernul fără măsurile fiscale pe care conta pentru acoperirea deficitului bugetar.

Curtea Constituțională a anunțat că va judeca pe 4 februarie 2026 sesizările depuse asupra a două legi importante adoptate recent în Parlament, printre care și actul normativ care cuprinde majorarea taxelor locale și a impozitelor.

În comunicatul transmis, CCR precizează că ambele contestații, una privind modificările din domeniul sănătății, cealaltă referitoare la măsurile de „redresare și eficientizare a resurselor publice”, au fost programate pentru aceeași dată.

Contestația amânată pentru februarie a fost depusă de AUR și vizează legea care ar urma să modifice substanțial nivelul taxelor și impozitelor: majorarea impozitului pe proprietate și a celui auto, creșterea impozitului pe dividende și introducerea unei taxe pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene. Toate aceste măsuri urmau să se aplice de la 1 ianuarie, fiind considerate de Guvern esențiale pentru echilibrarea bugetului.

Decizia CCR reprezintă o veste bună pentru contribuabilii care nu doreau creșterea taxelor, dar creează un nou blocaj pentru Executiv, care se confruntă cu presiuni crescute pentru acoperirea deficitului bugetar.

Coaliția de guvernare stabilise majorările încă din vară, iar legea a fost adoptată de Guvern la finalul sezonului. De atunci, actul normativ a fost contestat o dată la Curtea Constituțională, întors la Parlament pentru corecturi și readoptat de majoritatea PSD-PNL-USR-UDMR.

Noua contestație depusă de AUR a readus legea în fața judecătorilor constituționali, iar CCR, deși analizase deja proiectul în trecut și extrăsese articolele declarate neconstituționale, a decis să reia dezbaterea abia în februarie. Prin această amânare, măsurile fiscale nu mai pot intra în vigoare la 1 ianuarie.

În lipsa majorărilor, Guvernul pierde o sursă semnificativă de venit pentru începutul anului viitor, iar presiunea pentru echilibrarea finanțelor publice crește.

