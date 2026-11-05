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Luca Niculescu a discutat cu Elbridge Colby: I-am reafirmat interesul țării noastre pentru o prezență militară americană mai puternică

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Luca Niculescu - Elbridge Colby
Foto: Facebook/ Luca Niculescu
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Premierul Luca Niculescu l-a primit joi, 5 noiembrie, la Palatul Victoria, pe Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii. Șeful Executivului a precizat că discuțiile au vizat modalitățile de aprofundare a Parteneriatului Strategic România - SUA și situația de securitate din zona Mării Negre. „I-am reafirmat oficialului american interesul țării noastre pentru o prezență militară și economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice și operaționale pe care le oferim pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic”, a mai transmis Niculescu.

Discuțiile aplicate au vizat modalitățile concrete de aprofundare a Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, cu accent pe domeniul apărării, rolul determinant pe care SUA îl au în eforturile noastre de a face față provocărilor din ce în ce mai mari și mai complexe din regiune, precum și situația de securitate din zona Mării Negre, pe fondul războiului dus de Rusia în Ucraina”, a transmis premierul pe Facebook.

În timpul întrevederii, șeful Guvernului a mai evidențiat că SUA au fost și rămân pentru România mai mult decât un partener strategic, „fiind un aliat esențial în asigurarea securității noastre și a celei regionale, și i-am transmis aprecierea noastră pentru acest sprijin”.

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„La rândul ei, România este un aliat și un prieten de încredere, pe care SUA s-au putut întotdeauna baza, așa cum o arată și istoria recentă.

I-am prezentat eforturile Guvernului de a aloca resurse importante pentru apărare, chiar și pe fondul limitărilor bugetare, întrucât asigurarea securității cetățenilor noștri este o prioritate de nediscutat. Am evidențiat obiectivul Guvernului României de a respecta angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga, concentrându-ne pe modernizarea capabilităților militare și pe creșterea investițiilor în industria de apărare și în infrastructura cu dublă utilizare”.

Acesta și-a exprimat și interesul pentru extinderea cooperării cu SUA în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin proiecte de producţie, mentenanţă şi sprijin logistic, menite să dezvolte baza industrială de apărare a României.

„Am analizat situația de securitate la Marea Neagră, incursiunile zilnice de drone și atacurile asupra navelor comerciale, care afectează libertatea de navigație. Am evidențiat relevanța și rolul strategic al regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. I-am reafirmat oficialului american interesul țării noastre pentru o prezență militară și economică americană mai puternică în România, expunând avantajele strategice și operaționale pe care le oferim pentru întărirea apărării NATO în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic. L-am asigurat că România rămâne profund atașată consolidării Parteneriatului Strategic cu SUA și întăririi relației transatlantice”.

Și preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Elbridge Colby. Miercuri, șeful statului i-a transmis oficialului american că România se confruntă cu amenințări hibride, în timp ce Marea Neagră este „una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime” și a precizat că „o prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică”.

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Editor : A.M.G.

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