Luca Niculescu a vorbit la telefon cu șeful NATO: „Escaladarea tensiunilor necesită o vigilenţă sporită din partea aliaţilor”

Premierul Luca Niculescu a avut, joi, o discuţie telefonică substanţială cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, el afirmând că au discutat despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi despre ameninţările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliaţii NATO pe Flancul estic.

„Am avut o discuţie telefonică substanţială cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său continuu şi pentru cooperarea strânsă. Am discutat despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi despre ameninţările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliaţii NATO pe Flancul estic”, a transmis premierul Luca Niculescu într-un mesaj pe platforma X.

Şeful Executivului arată că „escaladarea tensiunilor din regiunea noastră necesită o vigilenţă sporită din partea aliaţilor şi un răspuns ferm şi coordonat”.

Premierul a transmis că a mulţumit secretarului general şi aliaţilor din NATO pentru atenţia acordată securităţii din Marea Neagră.

„Le-am mulţumit secretarului general şi aliaţilor noştri din NATO pentru atenţia susţinută acordată securităţii din Marea Neagră, inclusiv pentru capacităţile suplimentare de supraveghere şi recunoaştere pentru această regiune, anunţate recent”, a mai spus premierul Luca Niculescu.

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Editor : A.M.G.