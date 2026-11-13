Luca Niculescu: Casa Regală a avut o contribuţie esenţială la modernizarea şi dezvoltarea României

Premierul Luca Niculescu a participat, vineri, la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi de Alteţa Sa Regală Principele Radu. Casa Regală a avut o contribuţie esenţială la modernizarea şi dezvoltarea României, a transmis şeful Executivului.

„Am avut astăzi onoarea şi bucuria de a participa la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi de Alteţa Sa Regală Principele Radu, cărora le mulţumesc pentru calda primire. Casa Regală a avut o contribuţie esenţială la modernizarea şi dezvoltarea României, iar devotamentul faţă de ţară şi respectul pentru valorile democratice rămân repere importante pentru societatea noastră”, a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

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„Păstrăm o profundă recunoştinţă faţă de memoria Regelui Mihai, care a apărat, inclusiv în cele mai dificile momente ale istoriei, idealurile de libertate şi apartenenţa României la lumea occidentală”, a mai spus Luca Niculescu.

Premierul a apreciat că „respectul pentru istorie şi pentru valorile care definesc naţiunea română ne uneşte şi ne ghidează în construirea viitorului României”.

Editor : Ș.R.