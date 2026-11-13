Live TV

Luca Niculescu: Casa Regală a avut o contribuţie esenţială la modernizarea şi dezvoltarea României

Data publicării:
luca niculescu casa regala
Luca Niculescu, la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi de Alteţa Sa Regală Principele Radu. Foto: Facebook/ Luca Niculescu
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul Luca Niculescu a participat, vineri, la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi de Alteţa Sa Regală Principele Radu. Casa Regală a avut o contribuţie esenţială la modernizarea şi dezvoltarea României, a transmis şeful Executivului.

„Am avut astăzi onoarea şi bucuria de a participa la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, şi de Alteţa Sa Regală Principele Radu, cărora le mulţumesc pentru calda primire. Casa Regală a avut o contribuţie esenţială la modernizarea şi dezvoltarea României, iar devotamentul faţă de ţară şi respectul pentru valorile democratice rămân repere importante pentru societatea noastră”, a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Păstrăm o profundă recunoştinţă faţă de memoria Regelui Mihai, care a apărat, inclusiv în cele mai dificile momente ale istoriei, idealurile de libertate şi apartenenţa României la lumea occidentală”, a mai spus Luca Niculescu.

Premierul a apreciat că respectul pentru istorie şi pentru valorile care definesc naţiunea română ne uneşte şi ne ghidează în construirea viitorului României”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta romaniei pe judete si regiuni
1
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
2
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
profimedia-1151453281
3
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...
loto 2
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Obezitate
5
Un nou studiu susţine că obezitatea nu înseamnă, în mod automat, o sănătate precară. IMC...
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Digi Sport
Rusia ameninţă, după decizia luată de Germania
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
luca niculescu Fatima Ezzahra El Mansouri
Luca Niculescu, discuții cu premierul Marocului. Candidatura lui Dacian Cioloş la șefia OIF, printre subiectele abordate
alfred simonis vorbeste
Alfred Simonis, atac la Executivul Niculescu: „Avem un alt guvern, dar cu aceleași metehne”. Acuză că nu poate cheltui banii din buget
luca niculescu inquam octav ganea
Mesajul premierului Luca Niculescu la Forumul Finanțe Digitale: România are nevoie de investiții și piețe de capital mai atractive
original_whatsapp_image_2026-11-12_at_11.22.54_(7)
Guvernul pregătește un plan pentru siguranța în școli. Luca Niculescu: „Trebuie să identificăm din timp situațiile de risc"
un barbat tine in mana un bec aprins langa un calculator si fisicuri de monede
Grindeanu cere măsuri urgente pentru reducerea prețurilor la energie: „Nu vreau să avem pe conștiință că pleacă Dacia sau Ford”
Recomandările redacţiei
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt...
original_intalnire_peter_magyar-1
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Peter Magyar în Irlanda, înaintea...
Marian Neacsu ministerul afacerilor interne MAI
Marian Neacșu a cerut suplimentarea forțelor de ordine cu o zi...
Friedrich Merz, Donald Trump
Mesajul cancelarului Merz către Donald Trump înainte de întâlnirea...
Ultimele știri
România, a doua cea mai mare creștere economică din UE în trimestrul al treilea, după Irlanda. Ce arată datele Eurostat
Un deputat PSD îşi anunţă demisia din partid, din cauza reformei administrativ-teritoriale vizate de social-democrați
Șeful agenției israeliene Mossad, în vizită la Washington pentru discuții cu înalți oficiali ai administrației Trump (Axios)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fără machiaj, în cei mai strâmți colanți și cu părul prins în coc. Dakota Johnson, pozată de paparazzi la...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
Polonia vine la București cu un lot de două ori mai valoros decât al României! Cine sunt cei mai scumpi...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
„La FCSB sunt doi patroni!” Meme Stoica dezvăluie cui îi aparține, de fapt, afirmația: “E un impostor! I-am...
Adevărul
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Presa din Franța, verdict despre Istvan Kovacs, după ce românul a acordat două penalty-uri Italiei
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este...
Newsweek
Schimbare uriașă la pensie din 1 ianuarie. Nu e vorba de indexare! Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...