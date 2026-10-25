Premierul Luca Niculescu a transmis duminică, la ceremonia organizată în București de Ziua Armatei, că „trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat”. El a vorbit apoi despre curajul și profesionalismul militarilor români, cărora le-a mulțumit pentru că veghează „zi și noapte, pentru ca noi să putem trăi în siguranță”. Nu în ultimul rând, șeful executivului a vorbit despre cele trei direcții asumate de Guvern privind Armata Română.

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„Am venit aici, la doar câteva zile de la preluarea mandatului de prim-ministru, cu un sentiment profund de recunoştinţă, dar şi cu o conştiinţă clară a responsabilităţilor pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în faţa celor care au plătit cu viaţa pentru libertatea şi independenţa României. Îi cinstim şi pe militarii care au servit în teatrele de operaţii din afara ţării, contribuind prin curajul, prin profesionalismul lor, la credibilitatea României ca membru al NATO”, a declarat premierul Luca Niculescu, duminică, la ceremonia organizată în Bucureşti cu ocazia Zilei Armatei.

Premierul apreciază, însă, că respectul faţă de sacrificiul militarilor nu se exprimă doar prin ceremoniile de comemorare, ci prin ce facem astăzi pentru a apăra România şi pentru a păstra pacea.

„Trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înţeles. La graniţele noastre, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferinţă şi distrugere. Ameninţările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare, iar poziţia României la Marea Neagră ne obligă la o vigilenţă permanentă. În această zi, în această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, sunt alături de familiile lor, copiii se joacă, oamenii îşi fac planuri pentru săptămâna viitoare, pe scurt, viaţa îşi urmează cursul firesc. În spatele acestei normalităţi se află însă oameni care veghează zi şi noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranţă. Sunt piloţii care decolează la fiecare alertă, sunt militarii care supraveghează apele noastre, sunt militarii din forţele terestre, sunt specialiştii în apărare cibernetică şi toţi cei care se află în misiuni sub drapelul României, al NATO sau al Uniunii Europene”, a adăugat premierul.

Acesta apreciază că tuturor celor care ţin pacea în România „le datorăm recunoştinţă, le datorăm respect şi le datorăm condiţiile necesare pentru a-şi îndeplini misiunile”.

Luca Niculescu a menţionat că Executivul şi-a asumat trei direcţii clare în domeniul apărării.

„Prima este modernizarea Armatei române. Avem nevoie de investiţii predictibile, de echipamente moderne, de o pregătire adaptată ameninţărilor actuale. În acelaşi timp, aceste investiţii trebuie să contribuie la dezvoltarea industriei românеşti, prin transfer de tehnologie, inovare şi locuri de muncă. A doua este consolidarea alianţelor noastre. România nu este singură. Apartenenţa la NATO şi la Uniunea Europeană, Parteneriatul strategic cu Statele Unite reprezintă fundamentul securităţii noastre. Vom continua să fim un aliat credibil şi un factor de stabilitate pe Flancul Estic şi la Marea Neagră. Iar a treia direcţie este respectul faţă de oamenii în uniformă. Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul şi curajul oamenilor”, a mai declarat premierul.

Ceremnia are loc la Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I.

Editor : I.I.