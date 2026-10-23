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Luca Niculescu, despre nava lovită de drone în Marea Neagră: „Este inacceptabil. Un rezultat al escaladării de către Rusia”

Data actualizării: Data publicării:
2026-10-20-1871
Luca Niculescu la ședința în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului în care se dezbate și votează învestirea guvernului, la Palatul Parlamentului din București, 20 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Prim-ministrul Luca Niculescu a transmis, pe tema atacului cu drone din Marea Neagră, care a provocat moartea unui marinar, că s-a aflat în contact permanent cu autoritățile responsabile și a subliniat că este „un rezultat al escaladării de către Rusia”.

Premierul a avut o postare pe Facebook prin care a calificat drept „inacceptabil” atacul care a dus la scufundarea unei nave comerciale și la moartea unui marinar, la 13 mile marine de Constanța. Detalii, aici

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia”, a transmis Luca Niculescu, pe Facebook.

Premierul a subliniat că s-a aflat în contact permanent cu autoritățile responsabile și că eforturile acestora au fost concentrate pe „salvarea de vieți omenești și siguranța marinarilor”.

„Vom continua demersurile cu aliații noștri și coordonarea cu Bulgaria și Turcia pentru a asigura libertatea de navigație și securitatea maritimă. Țara noastră urmează să beneficieze de dotări suplimentare în urma demersurilor României la nivel aliat NATO”, a adăugat Luca Niculescu.

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Editor : M.G.

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