Luca Niculescu, întâlnire cu primarul Capitalei la Palatul Victoria. Ciprian Ciucu: „L-am rugat să ne sprijine în realizarea SACET”

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, arătând că l-a rugat să aibă o discuţie despre problemele Bucureştiului, cu care Primăria Capitalei, fără Guvern, nu se poate descurca singură. El a menţionat că discuţiile au vizat ce trebuie făcut pentru un aer mai curat în Capitală şi pentru a evita amenzile mari pe care România le va avea de plătit dacă nu se mişcă mai repede şi că l-a rugat pe premier să îi sprijine în realizarea SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică şi în Bucureşti, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET.

„L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce putem face împreună pentru dezvoltarea Bucureştiului”, a scris premierul într-o postare pe Facebook.

„Calitatea vieţii şi valorificarea oportunităţilor pe care le oferă Capitala celui de-al şaselea stat ca mărime la nivelul Uniunii Europene sunt priorităţi pe care am convenit să le gestionăm prin dialog şi soluţii bine fundamentate”, a precizat premierul.

Primarul Ciprian Ciucu a scris la rândul lui pe Facebook că l-a rugat pe prim-ministrul Luca Niculescu să aibă o discuţie despre problemele Bucureştiului.

„L-am rugat pe domnul Prim-ministru Luca Niculescu să avem o discuţie despre problemele Bucureştiului, acele probleme cu care Primăria Capitalei, fără Guvern, nu se poate descurca singură”, a arătat Ciucu.

El a menţionat că au discutat despre ceea ce au de făcut pentru a avea un aer mai curat în Bucureşti şi pentru a evita amenzile mari pe care România le va avea de plătit dacă nu ne mişcăm repede.

„Aici trebuie ca echipe din PMB să lucreze cu echipe din mai multe ministere pentru a elimina principalele surse de poluare din Bucureşti”, a menţionat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei mai afirmă că l-a rugat pe premier să îl sprijine în realizarea SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică şi în Bucureşti, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET.

„De asemenea, l-am rugat să ne sprijine în realizarea SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică şi în Bucureşti, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET. Acum, că avem un guvern cu puteri pline, procesul poate continua: memorandumul există, votul în Consiliul General a fost dat”, subliniază primarul.

„Am intrat în mai multe detalii, în chestiuni concrete şi tehnice şi nu am simţit cum a trecut o oră şi jumătate. Sunt încrezător după această primă întâlnire că putem face lucruri importante anul viitor. Anul viitor este esenţial pentru Bucureşti”, mai spune Ciprian Ciucu în postare.

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Editor : A.M.G.