Administrația română este mult mai bună decât imaginea pe care o are, consideră Luca Niculescu, care atrage însă atenția asupra decalajelor din digitalizarea serviciilor publice. El a pledat joi, la Summitul pentru Guvernanță Digitală de la Palatul Cotroceni, pentru utilizarea unor instrumente de inteligență artificială comune, validate și interoperabile în instituțiile statului.

Potrivit prim-ministrului, utilizarea AI poate să faciliteze lucrul cu dosare ample şi permite şi o agregare a informaţiilor deţinute de diverse instituţii.

El a subliniat şi importanţa protecţiei datelor, a utilizării în siguranţă a programelor digitale, dar şi faptul că deciziile referitoare la oameni trebuie să fie luate de oameni.

„Deja este un lucru foarte bun faptul că funcţionarii din România nu au aşteptat un ordin de la ierarhie ca să lucreze cu inteligenţa artificială. Această observaţie mă face să fiu şi mai optimist în privinţa administraţiei româneşti. (...) Administraţia română e mult mai bună decât imaginea pe care o are. Toţi cei care au lucrat cu administraţia au văzut că sunt mulţi oameni dedicaţi care vor să lucreze, care caută soluţii care nu sunt întotdeauna simple şi care trec de tot felul de bariere”, a afirmat Niculescu, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală organizat la Palatul Cotroceni.

Luca Niculescu a evidenţiat că în perioada următoare trebuie accelerate transformarea digitală şi implementarea inteligenţei artificiale, punctând importanţa unei mai bune organizări.

„Nu este ca şi cum companiile româneşti nu ar folosi inteligenţa artificială. Este o frază pe care generalul Berthelot a rostit-o, când a venit în România, în Primul Război Mondial: Sunteţi admirabil de dezorganizaţi. Nu aş spune că suntem admirabil de dezorganizaţi acum, pentru că ne organizăm, dar putem fi mai bine organizaţi, mai ales că acest domeniu evoluează foarte rapid. Deci, aş spune: mai bună organizare. Tehnologia şi AI sunt folosite în instituţiile publice, chiar dacă toate sondajele arată că nu stăm neapărat pe locurile cele mai bune, dar fiecare o face pe cont propriu, în colţul lui. Deci, ar trebui să folosim aceleaşi instrumente, care să fie validate şi interoperabile”, a transmis prim-ministrul.

Niculescu a pledat pentru digitalizare, reguli clare, reducerea birocraţiei şi susţinerea IMM-urilor, astfel încât să poată accesa fondurile europene.

„Există la nivelul UE tot felul de reguli şi reglementări, dar noi avem după aceea marele talent de a adăuga alte reguli şi reglementări. Acest specific românesc se manifestă în toate domeniile. La asta vom fi atenţi - să nu mai punem birocraţie peste birocraţia care există deja. Există firmele mari care au fonduri, care au reguli, care au idei, dar există şi firmele mici - IMM-urile reprezintă 98% din economia României - şi trebuie competenţă şi mai ales finanţare pentru firmele mici”, a explicat premierul.

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El a amintit că, în urmă cu doi ani, România a primit avizul pentru politici digitale în vederea aderării la OCDE. Acesta a fost cel de-al şaptelea aviz primit de România, iar acesta a ţinut cont de regulile pentru tehnologiile noi (inclusiv AI), datele pe care statul le face publice, apărarea faţă de atacuri informatice şi cât de bine se descurcă oamenii cu tehnologia.

„Radiografia a arătat că suntem o ţară cu două viteze: internet fix printre cele mai bune din Europa, o industrie de tehnologie puternică. În acelaşi timp, servicii publice online şi priceperea în folosirea tehnologiei mult sub media europeană. Dar, ceea ce a contat cel mai mult - a confirmat acest aviz că direcţia este bună şi că respectăm standardele. (...) Şi standardele OCDE se actualizează în fiecare an, deci este bine să ţinem pasul cu ele”, a indicat premierul.

Editor : M.I.