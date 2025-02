Luca Niculescu (MAE): „12 din 12 evaluări, propuse pentru 2024, încheiate”. Când ar putea România să adere la OCDE

Secretarul de stat în cadrul Ministerul Afacerilor Externe Luca Niculescu, coordonator naţional pentru procesul de aderare la OCDE, anunţă că România a încheiat cu succes toate cele 12 evaluări pe care şi le propusese în 2024, în vederea aderării la OCDE, subliniind că mai sunt alte 13 evaluări şi, dacă menţinem ritmul de până acum, vom intra în OCDE în 2026, aşa cum ne-am propus.

„Cu bucurie am aflat azi că am incheiat cu succes toate evaluările OCDE pe care ni le propuseserăm pentru 2024. Adică 12 din 12. Am primit ultimele două Avize Formale din cele asteptate, la Comitetul de Pescuit si cel de Sănătate. Multe mulţumiri colegilor din instituţiile implicate! Sunt multe şi sunt mulţi”, scrie Luca Niculescu pe Facebook, potrivit Agerpres.

El precizează că România se află la jumătatea drumului.

„Mai avem 13 Comitete de închis. Şi, dacă menţinem ritmul de până acum, vom intra în OCDE în 2026, aşa cum ne-am propus. Sigur că vor mai fi dificultăţi, pentru că sunt dosare complexe, iar exigenţa OCDE este binecunoscută. Dar, după cum spunea cineva, drumurile prea uşoare nu duc de obicei nicăieri”, explică secretarul de stat.

El menţionează că a aflat vestea ultimelor două avize chiar la OCDE, în timpul unor discuţii pentru evaluările de anul acesta,potrivit News.ro.

OCDE este un for interguvernamental care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creşterii economice, prosperităţii şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum şi la nivel global.

OCDE este continuatoarea fostei Organizaţii Europene pentru Cooperare Economică (OECE), fondată în 1948 pentru a pune în aplicare Planul Marshall, finanţat de SUA pentru reconstrucţia continentului european după cel de-al doilea război mondial. Cei 38 de membri ai OCDE sunt state dezvoltate, deţinând aproximativ 70% din producţia şi comerţul globale şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe. România şi-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exerciţiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuţiilor de aderare cu toate cele 6 ţări aspirante – (în ordine alfabetică) Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croaţia, Peru şi România.

