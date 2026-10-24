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Luca Niculescu, mesaj pentru tinerii din diaspora: „Oriunde s-ar afla, să simtă că România rămâne și țara lor”

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Premierul Luca Niculescu, la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni. Foto: Facebook / Luca Niculescu
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Premierul Luca Niculescu a transmis sâmbătă un mesaj tinerilor români din diaspora, subliniind că aceștia nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între România și oportunitățile oferite de alte țări. Prezent la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, șeful Guvernului a afirmat că statul român trebuie să le ofere celor plecați în străinătate motive reale pentru a reveni în țară, nu doar „declarații frumoase, întâlniri festive și apeluri la patriotism”.

„Am avut bucuria să particip la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni, un eveniment găzduit de Administraţia Prezidenţială şi care mi-a trezit o amintire frumoasă. Acum 26 de ani am participat, ca tânăr ziarist, la prima ediţie a acestui forum, organizată sub patronajul preşedintelui Emil Constantinescu. Printre principalii organizatori de atunci se numărau Nicuşor Dan, astăzi preşedintele României, şi Sandra Pralong, consilier prezidenţial. După atâţia ani, drumurile noastre se întâlnesc din nou, în alte ipostaze, dar în jurul aceleiaşi preocupări: viitorul României şi al tinerilor săi”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, premierul Luca Niculescu.

Acesta afirmă că „investiţia în oameni este una dintre priorităţile acestui guvern, iar românii din diaspora ocupă un loc important în această viziune”.

„Ştiu că, pentru mulţi dintre ei, România înseamnă familia, limba în care au crescut, prietenii şi amintirile. Dar înseamnă şi o serie de întrebări foarte concrete: „«Dacă m-aş întoarce, ce aş găsi acasă? Aş putea să-mi construiesc aici un viitor? Aş avea aceleaşi şanse de a-mi pune în valoare pregătirea şi talentul?» Nu cred că trebuie să le cerem tinerilor să aleagă între România şi restul lumii”, a mai transmis premierul.

Potrivit acestuia, tinerii au acum o libertate de mişcare pe care generaţiile mai în vârstă nici nu o puteau imagina. „Eu, de pildă, până la 19 ani nu ştiam cum este să treci graniţa propriei ţări. Ei pot studia, lucra şi trăi aproape oriunde. Şi este foarte bine că pot face asta. Important este ca, oriunde s-ar afla, să simtă că România rămâne şi ţara lor, o ţară la al cărei viitor pot contribui şi în care se pot întoarce, dacă îşi doresc”, a adăugat premierul.

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Acesta consideră că „românii din străinătate reprezintă o extraordinară resursă de talent, competenţă, experienţă şi legături cu lumea”, dar avertizează că „relaţia statului român cu ei trebuie să însemne mai mult decât declaraţii frumoase, întâlniri festive şi apeluri la patriotism”.

„Trebuie să însemne încredere, oportunităţi şi proiecte concrete. Mi-aş dori ca ideile discutate la forum să nu rămână doar între pereţii sălii în care ne-am întâlnit. Să le analizăm, să le discutăm cu instituţiile şi să vedem cum le putem transforma în măsuri şi politici publice. Pentru că tinerii nu au nevoie doar să fie ascultaţi. Au nevoie să vadă că vocea lor contează. Iar datoria noastră este să demonstrăm, prin ceea ce facem, că ideile lor pot deveni realitate”, a mai scris pe Facebook premierul.

Editor : M.I.

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