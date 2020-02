Ludovic Orban, despre dublarea alocaţiilor pentru copii: Noi oricum le-am crescut

Ludovic Orban spune că impactul bugetar pentru dublarea alocaţiilor este de şase miliarde de euro şi că nu aceşti bani necesari nu există. "Nu vrem să aruncăm ţara în aer”, a spus Orban.

Întrebat marţi în legătură cu dublarea valorii alocaţiilor pentru copii, premierul desemnat a declarat că asta nu se poate face: “Am spus limpede, nu se poate legal. Am prorogat termenul de intrare în vigoare a legii de creştere a alocaţiilor.

Oricum am crescut alocaţiile, tot noi am iniţiat proiectul de lege care asigură creşterea anuală a alocaţiilor pentru copii, care să recupereze pierderea puterii de cumpărare datorată inflaţiei. Noi am majorat alocaţiile, dar nu avem bază legală, legea bugetului de stat a intrat în vigoare anterior”.

Anterior, el a spus la Gândul.info că impactul bugetar e de peste 6 miliarde de euro: "Nu avem banii ăștia! Suntem în procedură de deficit bugetar. Ne dorim creșterea oricărui tip de venit, dar vrem să o facem în contextul realităților economice. Orice drum spre iad e pavat cu intenții bune. Nu vrem să riscăm să aruncăm țara în aer".

