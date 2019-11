Ludovic Orban despre taxa auto: "Anunțăm public formula când o avem"

Guvernul Orban are în plan reintroducerea taxei auto, însă va anunța formula acesteia când va fi concepută.

Executivul a anunțat că nu se va grăbi cu noua taxă, pentru a nu ajunge din nou în situația de a restitui banii încasați de la cetățeni.

"Trebuie concepută ca o taxă de poluare și cuantumul ei să depindă de cantitatea de noxe. Formulele încercate au intrat în contradicție cu directivele UE. Ea poate fi gândită acum și ca un impozit pe proprietate. Anunțăm public formula când o avem. Dar decât să venim iar cu o taxă și să dăm banii înapoi, așteptăm până suntem siguri", a spus Ludovic Orban.

ANAF a restituit peste 6 miliarde de lei din vechile taxe auto încasate

Începand din 2017 până în prezent, ANAF a restituit taxe auto în valoare totală de 6,16 miliarde de lei, pentru 1,91 de milioane de cereri depuse și aprobate.

ANAF avea în atenție și cererile ale căror documentații sunt incomplete, acestea urmând să fie soluționate pe măsură ce contribuabilii notificați vor transmite către Fisc clarificările solicitate.

Guvernul anunța din 2017 reintroducerea unei taxe auto

Încă din 2017 ministrul Mediului din acea perioadă, Grațiela Gavrilescu, anunța pregătirea unei noi taxe care să înlocuiescă timbrul de mediu.

Un an mai târziu, Grațiela Gavrilescu anunța că „forma finală se apropie".

În același an, Grațiela Gavrilescu anunța că încă nu fusese găsită o metodă care să nu prezinte nicio problemă din punct de vedere juridic. "Nu avem o variantă finală, pentru că avem un cumul de calcul care nu este gata. Când începem să lucrăm în sistemul matematic, apar şi alte variante şi constaţi că trebuie să reiei calculele de la capăt. Noi am crezut că putem finaliza o variantă până la finalul anului, dar nu am putut. Nu vă mai pot promite un orizont de timp, legat de acest subiect, vă spun sincer. O să mai dureze", declara atunci Gavrilescu.

În august 2019, Grațiela Gavrilescu spunea că trebuie găsit pentru anul 2020 "o metodă prin care toate maşinile care au Euro 0, 1, 2, 3 să fie cumva îndepărtate de pe piaţă.

Cum a apărut taxa auto în România

Taxa auto a fost introdusă la 1 ianuarie 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Acesta se numea taxă de primă înmatriculare și era achitată de cei care înmatriculau în România autovehicule second-hand importate.

Ulterior, a suferit numeroase modificări până la finalul lui 2012, când a fost suspendată o perioadă. Taxa auto din 2012 a fost declarată ilegală de către Curtea Europeană de Justiție.

Începând cu 2013, taxa auto a fost înlocuită cu timbrul de mediu.

În 2016, Curtea Europeană de Justiție emite o decizie prin care Statul român este obligat să restituie și Timbrul de Mediu, în vigoare pentru mașinile second-hand, după ce si celelalte trei forme ale taxei au fost declarate ilegale.

Timbrul de mediu a fost în vigoare patru ani, până când a fost eliminat de guvern, în 2017.

