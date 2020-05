Ludovic Orban spune că Marcel Ciolacu şi Victor Ponta ar putea fi amendaţi pentru că n-au purtat mască în Parlament

Prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat luni seară că în spaţii închise unde sunt mai multe persoane există obligativitatea purtării măşti de protecţie, susţinând că preşedinţii PSD şi PRO România, Marcel Ciolacu şi Victor Ponta, ar putea fi amendaţi pentru că nu s-au conformat acestei măsuri în Camera Deputaţilor, relatează Agerpres.

Întrebat la B1TV dacă lideri politici precum Marcel Ciolacu şi Victor Ponta pot fi amendaţi pentru că nu respectă regulile privind purtarea măştii în spaţii închise, aşa cum au procedat în cadrul şedinţei de luni de la Camera Deputaţilor, Orban a răspuns: „Pot fi amendaţi. Oricum, un comportament total incorect din partea unora care se pretind lideri. Aici forţa exemplului este cea mai importantă. În spaţii închise unde există mai multe persoane, există obligativitatea purtării măşti. Ei în discursul pe care l-au rostit de la microfon nu au purtat mască şi a fost o decizie a lor să nu poarte mască. De fapt, ei se consideră deasupra legii şi consideră că doar cetăţenii obişnuiţi trebuie să respecte legea, în timp ce ei se consideră că nu trebuie să respecte legea. Este foarte ilustrativ pentru mentalitatea pe care o au în raport cu legea”.

El a repetat motivul pentru care Guvernul a luat decizia de a institui obligativitatea portului măştii de protecţie în spaţii închise.

„Cea mai puternică formă de răspândire a virusului este răspândirea prin particulele de lichid pe care le expectorăm când vorbim, când cântăm, când tuşim, când strănutăm. Virusul trăieşte în aceste particule care pot fi inspirate sau pot să ne atingă faţa şi ele să ne pătrundă în organism, în căile respiratorii, să ne infecteze.

Portul măştii este o formă de a-i proteja pe ceilalţi mai mult decât de a te proteja pe tine. Sigur că te protejează şi pe tine masca, dar efectul de protecţie este mai mare pentru cei din jurul nostru. Asta este o decizie care este luată pentru a proteja sănătatea oamenilor şi pentru a reduce riscul de răspândire a virusului, o decizie pe care am luat-o şi pe care o consider extrem de importantă, cu atât mai mult cu cât, practic, am relaxat foarte multe măsuri, am ridicat o serie de restricţii”, a mai spus Orban.

Editor: A. D.