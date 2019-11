Ludovic Orban: Vom acorda atenție maximă pregătirii Campionatului European de fotbal

Premierul Ludovic Orban a afirmat, marți, că Guvernul va acorda atenție maximă pregătirii Campionatului European de fotbal. Totodată, șeful Executivului a precizat că părinții ar trebui să conștientizeze necesitatea practicării unui sport de către copiii lor pentru o structură fizică mai sănătoasă.

„Știu că sunt câteva lucruri foarte importante și anume pregătirea pentru Campionatul European de fotbal, căreia îi acordăm atenția maximă posibilă. De asemenea pentru Olimpiada, aici necesitățile de finanțare sunt diferite, mai ales pentru disciplinele la care vom avea reprezentanți care intră în competiție. De asemenea cred că sunt câteva lucruri aici de rezolvat. A vorbit domnul ministru de patrimoniul uriaș pe care îl deține Ministerul Tineretului și Sportului și de care își bate joc, vă spun sincer, am fost în tot felul de locații lăsate în paragină, care nu folosesc nimănui, active care dacă ar fi utilizate în mod inteligent ar putea să genereze chiar și business-uri care să poată să finanțeze domeniul sportiv, nu mai vorbesc de ceea ce are nevoie fiecare sportiv, baza de pregătire, de antrenament”, a spus Ludovic Orban, la preluarea mandatului de ministru al Tineretului de către Ionuț Stroe.

Premierul a adăugat că ar trebui o educație a părinților, pentru a înțelege necesitatea practivării unui sport de către copiii lor.

„Sigur că în ceea ce privește susținerea activităților organizațiilor de tineret și aici sunt câteva lucruri care trebuie lămurite, că pastram așă o inerție de 30 de ani legată de niște structuri care s-au constituit în anii tulburi de după revoluție și care și-au pierdut orice reprezentativitate și care cumva trebuie clarificate. Evident voi fi alături de domnul ministru și de Federații. Mens sana în corpore sano este un nume foarte cunoscut, ar trebui să facem educație și către părinți, să îi ajutăm să înțeleagă că practicarea unui sport încă de mic de către copii nu numai că duce la o structura fizică mai sănătoasă și mai de perspectivă, dar dezvoltă o competitivitate de care omul are nevoie în viață, pentru că viața este o competiție și dacă nu începi să concurezi de mic și nu înțelegi, competiția este cu reguli, evident, că trebuie să fi competitiv, că trebuie să faci performanță, după aia inclusiv în viața adultă, în competiția de pe piața economică, în competiția de pe piața muncii omul are șanse mult mai mari dacă are o pregătire sportivă și dacă știe ce înseamnă să fi bun și să tinzi spre primul loc”, a subliniat Orban.

Ionuț Stroe a preluat, marți, mandatul de ministru al Tineretului și Sportului. La ceremonia de preluare a fost prezent și vicepremierul Raluca Turcan.

Sursa: mediafax

