Live TV

Luminițele de sărbători au fost aprinse în Capitală. Primarul interimar a deschis Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Data publicării:
591263167_1189279760046393_4035626760376807355_n
Târgul de Crăciun din București, 2020, Piașa Constituției Foto: Facebook / Primăria Capitalei

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins sâmbătă seara luminiţele la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 din Piaţa Constituţiei. De asemenea, s-a aprins şi iluminatul festiv de sărbători, astfel că 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală. Tema din acest an este „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin muzică”.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins sâmbătă luminile la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025, ediţia a 18-a, în Piaţa Constituţiei.

„I-am arătat fiului meu că lucrurile importante nu se amână pentru vreme. Şi am aprins luminile împreună. Bună seara, Bucureşti! Deschidem Târgul de Crăciun Bucureşti 2025, ediţia a 18-a, aici, în Piaţa Constituţiei, pe cei 20.000 de metri pătraţi care găzduiesc anul acesta: prima Piramidă de Crăciun din România, proiecţii dedicate pe Palatul Parlamentului, scena Felinar, atracţii noi pentru copii, Casa lui Moş Crăciun şi bradul de 30 de metri, cu 70.000 de lumini. Vă invit să vă bucuraţi de târg, alături de cei dragi, în toată perioada 29 noiembrie - 28 decembrie”, a scris primarul interimar, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La ora 18.00, în Bucureşti s-a aprins iluminatul festiv de sărbători, Primăria Capitalei anunţând că peste 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală.

Tema din acest an - „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin muzică” propune o perspectivă nouă şi unitară, în care muzica devine liantul afectiv al sărbătorilor, elementul care uneşte generaţii, culturi şi comunităţi.

Întregul concept este construit în jurul celor trei târguri principale organizate de Primăria Municipiului Bucureşti, fiecare cu o identitate distinctă: Piaţa Constituţiei – târgul central, cu o atmosferă caldă, spectacole şi concerte susţinute de cei mai îndrăgiţi artişti ai momentului; Opera Naţională – zonă dedicată familiilor şi iubitorilor de muzică clasică, jazz şi folk, într-un decor elegant şi rafinat; Piaţa Universităţii – un spaţiu urban dinamic, destinat publicului tânăr, cu activări creative şi reinterpretări moderne ale colindelor tradiţionale.

„Pentru iluminatul festiv, Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti utilizează toate echipamentele proprii. Pentru a contura atmosfera de sărbătoare, aproximativ 5.500 de echipamente noi au fost montate special în această perioadă. În jurul târgurilor de Crăciun sunt amplasate peste 70 de figurine 3D agabaritice, cu înălţimi între 3,5 şi 10 metri, care completează atmosfera festivă”, arată Primăria Capitalei. Iluminatul festiv din acest sezon reflectă atât tema generală a Crăciunului, cât şi simbolistica muzicală: note muzicale, instrumente şi personaje emblematice vor contura o identitate vizuală modernă şi festivă.

Luminiţele de sărbători cuprind principalele artere şi zone ale oraşului, precum Bd. Aviatorilor, Bd. Kiseleff, Bd. Regele Mihai I, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Romană, Bd. Magheru, Bd. Ion I.C. Brătianu, Bd. Unirii, Piaţa Constituţiei, Piaţa Operei şi Piaţa Universităţii.

Fiecare bulevard important este decorat în ton cu tema muzicală. De exemplu, Bd. Libertăţii va fi împodobit cu decoraţiuni în formă de cheia sol, Bd. Unirii va aduce atmosfera tradiţională a Crăciunului, cu oameni de zăpadă, brazi, Moş Crăciun şi spiriduşi, iar Piaţa Operei va fi decorată cu instrumente muzicale luminoase şi copaci de lumină. Piaţa Universităţii va include brazi, globuri şi photo frame-uri tematice, ideale pentru fotografii de sărbătoare.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
femeie in zapada
2
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
prajituri pe farfurie
3
Un sud-coreean care a luat fără permisiune două prăjituri dintr-un frigider a fost...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
4
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
gen ben hodges at a conference
5
Ce răspunde generalul american Ben Hodges la întrebarea: „Mai sunt Statele Unite un...
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Digi Sport
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
arcul de triumf parada
Prognoză meteo pentru 1 decembrie. Cum va fi vremea de Ziua națională a României, anunțul ANM
Parada militară de 1 Decembrie la București 2025. Foto Getty Images
Parada militară de 1 Decembrie 2025: Ce evenimente se vor desfășura de Ziua Națională a României în Capitală și în alte orașe din țară
tramvai-linia 5 -probe
„Tramvaiul corporatiștilor” din Capitală a dat primele probe după ani de pauză: În China se face o cale ferată de 6.000 km în 7-8 luni
cladire deteriorata decorata cu ursuleti
Decor horror la târgul de Crăciun: „Halloween-ul este prezent în fiecare zi în Constanța”
pahar cu apa de la robinet
Câte județe, atâtea tarife la apă și canalizare. Care sunt zonele din țară cu cele mai mari facturi. Explicația autorităților
Recomandările redacţiei
Oil drilling platform in the Mediterranean
Cristian Diaconescu avertizează: recunoașterea de facto a Crimeei ca...
team-cro
România, a doua victorie la CM 2025 de handbal feminin. A învins...
eeee888
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de...
TIMISOARA - MANIFESTARI PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA - 15 MAR 202
Dominic Fritz, acuzat că „interzice Crăciunul” la Timișoara. Reacția...
Ultimele știri
Dramaturgul Tom Stoppard a murit la vârsta de 88 de ani. Scenaristul a primit un Oscar pentru „Shakespeare in Love”
Emmanuel Macron îl primește luni pe Volodimir Zelenski la Paris. Discuții cruciale despre război și securitatea Europei
Panică la Paris. Sediul France Televisions a fost evacuat în urma unei alerte cu bombă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat. Claritate emoțională, reușite. Schimbări pentru toate zodiile
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Întrebat despre „criza Ngezana”, Giovanni Becali a vorbit despre van Dijk la Liverpool: „Varză amândoi!”
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa...
Adevărul
Va ataca Rusia România și UE? Fostul șef al Armatei Române rupe tăcerea: „Există altă amenințare mai mare...
Playtech
Ce înseamnă clasă energetică A, B sau C la apartamente: cât consumi și de ce contează această clasificare
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
Pro FM
O poză „nereușită” cu Rihanna a devenit virală pe internet. Reacția artistei i-a uimit pe toți: „Cum prind...
Film Now
Câți bani au primit actorii din Stranger Things? Millie Bobby Brown domină detașat topul salariilor
Adevarul
CTP avertizează cu privire la o ordine mondială „tribală”. „România trebuie să se pregătească pentru niște...
Newsweek
Anunț important de la Casa de Pensii despre distribuția pensiilor în decembrie. Cine ia mii de lei în plus?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Un pui de rinocer alb s-a născut la o grădină zoologică din Valencia. Este primul în aproape două decenii
Film Now
Dick Van Dyke va împlini curând 100 de ani. „Mă simt foarte bine pentru vârsta aceasta. Uneori am mai multă...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...