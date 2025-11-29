Luminițele de sărbători au fost aprinse în Capitală. Primarul interimar a deschis Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins sâmbătă seara luminiţele la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 din Piaţa Constituţiei. De asemenea, s-a aprins şi iluminatul festiv de sărbători, astfel că 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală. Tema din acest an este „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin muzică”.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins sâmbătă luminile la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025, ediţia a 18-a, în Piaţa Constituţiei.

„I-am arătat fiului meu că lucrurile importante nu se amână pentru vreme. Şi am aprins luminile împreună. Bună seara, Bucureşti! Deschidem Târgul de Crăciun Bucureşti 2025, ediţia a 18-a, aici, în Piaţa Constituţiei, pe cei 20.000 de metri pătraţi care găzduiesc anul acesta: prima Piramidă de Crăciun din România, proiecţii dedicate pe Palatul Parlamentului, scena Felinar, atracţii noi pentru copii, Casa lui Moş Crăciun şi bradul de 30 de metri, cu 70.000 de lumini. Vă invit să vă bucuraţi de târg, alături de cei dragi, în toată perioada 29 noiembrie - 28 decembrie”, a scris primarul interimar, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La ora 18.00, în Bucureşti s-a aprins iluminatul festiv de sărbători, Primăria Capitalei anunţând că peste 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală.

Tema din acest an - „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin muzică” propune o perspectivă nouă şi unitară, în care muzica devine liantul afectiv al sărbătorilor, elementul care uneşte generaţii, culturi şi comunităţi.

Întregul concept este construit în jurul celor trei târguri principale organizate de Primăria Municipiului Bucureşti, fiecare cu o identitate distinctă: Piaţa Constituţiei – târgul central, cu o atmosferă caldă, spectacole şi concerte susţinute de cei mai îndrăgiţi artişti ai momentului; Opera Naţională – zonă dedicată familiilor şi iubitorilor de muzică clasică, jazz şi folk, într-un decor elegant şi rafinat; Piaţa Universităţii – un spaţiu urban dinamic, destinat publicului tânăr, cu activări creative şi reinterpretări moderne ale colindelor tradiţionale.

„Pentru iluminatul festiv, Compania Municipală Iluminat Public Bucureşti utilizează toate echipamentele proprii. Pentru a contura atmosfera de sărbătoare, aproximativ 5.500 de echipamente noi au fost montate special în această perioadă. În jurul târgurilor de Crăciun sunt amplasate peste 70 de figurine 3D agabaritice, cu înălţimi între 3,5 şi 10 metri, care completează atmosfera festivă”, arată Primăria Capitalei. Iluminatul festiv din acest sezon reflectă atât tema generală a Crăciunului, cât şi simbolistica muzicală: note muzicale, instrumente şi personaje emblematice vor contura o identitate vizuală modernă şi festivă.

Luminiţele de sărbători cuprind principalele artere şi zone ale oraşului, precum Bd. Aviatorilor, Bd. Kiseleff, Bd. Regele Mihai I, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Romană, Bd. Magheru, Bd. Ion I.C. Brătianu, Bd. Unirii, Piaţa Constituţiei, Piaţa Operei şi Piaţa Universităţii.

Fiecare bulevard important este decorat în ton cu tema muzicală. De exemplu, Bd. Libertăţii va fi împodobit cu decoraţiuni în formă de cheia sol, Bd. Unirii va aduce atmosfera tradiţională a Crăciunului, cu oameni de zăpadă, brazi, Moş Crăciun şi spiriduşi, iar Piaţa Operei va fi decorată cu instrumente muzicale luminoase şi copaci de lumină. Piaţa Universităţii va include brazi, globuri şi photo frame-uri tematice, ideale pentru fotografii de sărbătoare.

Editor : B.E.