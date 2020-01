M. Vela, relatare surprinzătoare despre cum a împiedicat un poliţist să se sinucidă: O să vină la Bucureşti la o cafea să-mi spună tot

Ministerul de Interne Marcel Vela a povestit luni cum a convins un agent de la Poliţia Rutieră Bacău să renunţe la încercarea de a se sinucide şi a subliniat că gestul bărbatului nu ar fi avea legătură cu reforma anunţată de el.

„Am discutat cu băiatul de la Bacău personal, un agent de la Poliţia Rutieră.

A avut ceva pe suflet.

Am vorbit cu inspectorul de la Bacău, l-am rugat să îmi facă legătura cu el, am vorbit cu el la telefon, mi-a spus ce are pe suflet şi a renunţat la sinucidere.

I-am spus că vreau să aflu care e motivul acestui gest mai mult decât dramatic. M-am oferit să merg la Bacău, chiar am pregătit un elicopter să merg la Bacău în această dimineaţă. S-a răzgândit văzând deschiderea, o să vină la Bucureşti să stăm la o cafea să îmi spună tot ce are pe suflet.

Nu are legătură cu restructurarea poliţiei, cu sindicatele”, a spus Vela.

Potrivit Poliției Bacău, un polițist din Biroul Rutier al Poliției orașului Bacău, aflat în serviciu și având asupra sa armamentul din dotare, a intrat, luni, în sediul I.P.J. Bacău, într-o stare vizibilă de agitație și vorbind incoerent.

Surse locale spun că polițistul a amenințat cu arma.

În urma discuțiilor purtate cu colegii, polițistul a predat arma.

La această oră, polițistul este sub supravegherea colegilor și a început o anchetă internă.

