Macron: „Există un singur agresor, Rusia, o putere imperialistă și revizionistă”. Anunțul, făcut la finalul ședinței aliaților Ucrainei

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1029959073
Reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care a participat și Nicușor Dan, s-a desfășurat în format videoconferință. Foto: Profimedia Images
Trump anunță „mari progrese" cu Rusia, fără a oferi noi detalii Cine pleacă cu Zelenski în SUA

Reuniunea Coaliției de Voință, alcătuită din aliații europeni ai Ucrainei, plus Canada, la care a participat și președintele României, Nicușor Dan, s-a încheiat. Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat duminică după reuniune că că există un singur agresor şi acela este Rusia, relatează Ouest France, preluată de news.ro.

„Există un singur agresor, Rusia. Există un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare, şi acesta este Rusia. Nu pot exista discuţii fără ucraineni şi europeni”, a declarat Emmanuel Macron după două ore de reuniune în compania celor 30 de membri ai Coaliţiei de Voinţă.

„Am pregătit această reuniune într-un context extrem de grav atât pentru Ucraina, cât şi pentru întreaga Europă”, a adăugat el.

Macron a prezentat obiectivele reuniunii de luni de la Washington, reamintind că „dorim o pace solidă, durabilă şi care să respecte suveranitatea teritorială a tuturor ţărilor". "Orice acord care se bazează pe absenţa armatei ucrainene nu ar fi sincer”.

„Rusia este o putere imperialistă şi revizionistă, care nu şi-a respectat niciodată promisiunile de pace şi neagresiune. Dacă astăzi suntem slabi în faţa Rusiei, vom pregăti conflictele de mâine. Acestea vor afecta ucrainenii. Şi poate că şi pe noi”, a mai declarat el.

Un mesaj similar a publicat și președintele finlandez, Alexander Stubb.

„Există un consens puternic printre țările Coaliției legat de nevoia de a continua sprijinul oferit Ucrainei”, a spus Stubb, într-o postare publicată pe contul său de X.

Aliaţii Ucrainei au organizat duminică o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin.

Trump anunță „mari progrese” cu Rusia, fără a oferi noi detalii

În aceeași zi, Trump a anunțat „mari progrese (în relaţia) cu Rusia”, după ce summitul de vineri de la Anchorage cu Vladimir Putin nu s-a încheiat cu niciun anunţ concret în ceea ce priveşte încetarea focului în Ucraina

Trump și Putin au încheiat summitul fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de aderare la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.

Cine pleacă cu Zelenski în SUA

Totodată, mai mulți lideri europeni au confirmat că se vor alătura lui Zelenski pentru o întâlnire cu Trump la Casa Albă.

Citește și: Susținătorii lui Zelenski: lista liderilor europeni care vor merge la Casa Albă cu președintele Ucrainei

Pe lângă șefa CE, Ursula Von Der Leyen, care a confirmat într-o postare pe X că va merge în SUA, au mai confirmat: premierul britanic, Keir Starmer, cancelarul german, Friedrich Merz, președintele finlandez, Alexander Stubb, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul italian, Giorgia Meloni și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Preşedintele american Donald Trump susţine chiar o propunere rusă de consolidare a prezenţei sale în estul Ucrainei, a declarat pentru AFP un oficial familiarizat cu schimburile telefonice dintre Donald Trump şi liderii europeni.

Potrivit acestei surse anonime, preşedintele rus „cere de fapt Ucrainei să părăsească Donbas”, cedând astfel regiunile Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. El propune, de asemenea, îngheţarea frontului în regiunile Herson şi Zaporojjie (sud).

