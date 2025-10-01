Live TV

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia

Data publicării:
ministerul afacerilor externe
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană că în perioada 2 octombrie, ora 21:00 - 3 octombrie, ora 21:00, este preconizată organizarea unei greve naţionale în sectorul transportului feroviar.

În context, sunt preconizate anulări şi modificări ale conexiunilor feroviare regionale şi de lung parcurs.

Pentru transportul regional vor fi menţinute serviciile esenţiale prevăzute de lege în caz de grevă, în zilele lucrătoare, în următoarele intervale orare: 06:00 - 09:00 şi 18:00 - 21:00.

Totodată, trenurile care se vor afla în mişcare la debutul grevei îşi vor continua parcursul până la destinaţia finală, dacă aceasta va putea fi atinsă în maximum o oră de la începutul protestului sindical, fiind posibilă oprirea trenurilor în staţii intermediare după depăşirea acestui termen, precizează Ministerul de Externe, citat de Agerpres. 

MAE recomandă consultarea paginii de internet a Ministerului Infrastructurii şi Transporturilor al Italiei: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi pentru detalii suplimentare.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de regiune:

  •  Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35
  •  Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44
  •  Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71
  •  Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34
  •  Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88â
  •  Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99
  •  Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
2
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
3
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
contor electric
4
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie. „Avem câteva probleme...
boeing p8 poseidon in zbor
5
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Aryna Sabalenka, acuzată că i-a "spart" familia lui Georgios Frangulis
Digi Sport
Aryna Sabalenka, acuzată că i-a "spart" familia lui Georgios Frangulis
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cseke Attila
Ministrul Cseke Attila: „Nu ne permitem să rupem Coaliția, nici măcar...
ilie bolojan _COALITIE_PSD_USR_PNL_UDMR_MIN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția reia discuțiile privind tăierile din administrația locală...
drona
Casele nedeclarate la Fisc, verificate cu drone. Ministrul...
livrator lovit in bucuresti pe strada
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are...
Ultimele știri
Criză de apă potabilă în comuna Băiculești din Argeș. Locuitorii se mobilizează pe internet pentru a-l demite pe primar
Premierul danez cere țărilor europene să se înarmeze: „Traversăm cea periculoasă situaţie de după Al Doilea Război Mondial”
Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea ar fi scutit de impozit, temporar, câștigurile din criptomonede
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Election Rally With Meloni, Tajani And Salvini In Lamezia Terme, Catanzaro, Italy - 30 Sep 2025
Giorgia Meloni avertizează flotila cu ajutor pentru Gaza să se oprească sau riscă să „împiedice pacea”
mae inquam octav ganea
MAE, despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova: „O rezilienţă exemplară”. Mesaj transmis Parlamentului de la Chișinău
greva grecia
Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Grecia
mae inquam octav genea
Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Spania
oana toiu
Oana Țoiu, întrevedere președinta Adunării Generale a ONU. Ce au discutat cele două
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție...
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Când intră a doua tranșă de bani pe cardurile sociale. Primii bani au fost virați deja, anunțul ministrului
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
A plecat din România și a spus totul. Patronul care "când vine supărat, fug și șobolanii"
Pro FM
Hailey Bieber, lecție de senzualitate în salopetă scurtă din mătase. A pozat din toate unghiurile și a postat...
Film Now
Chris Sarandon, fostul soț al lui Susan Sarandon, spune că "a pierdut totul" la sfârșitul anilor ’80...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...