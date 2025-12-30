Live TV

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Marea Britanie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord prin Tunelul Canalului Mânecii - Eurotunnel (Channel Tunnel) asupra faptului că, ca urmare a unei defecţiuni la sistemul de alimentare electrică, serviciul feroviar Eurostar a anulat mai multe curse, iar LeShuttle, serviciul pentru transportul rutier, se confruntă cu întârzieri severe.

MAE recomandă cetăţenilor români interesaţi să verifice în timp real situaţia pe site-ul Web oficial al Eurostar: https://www.eurostar.com/uk-en/travel-info/travel-updates şi al LeShuttle: https://www.leshuttle.com/uk-en/travel-updates/live-departures şi să urmeze instrucţiunile personalului din staţiile de tren şi autogări.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Londra: +44276027328; +442076029833; +442076036694; +442076025193; +442076030572; +442076022065, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Londra: +44 7738716335.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: http://londra.mae.ro, https://cglondra.mae.ro/ şi www.mae.ro.

