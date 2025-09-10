Live TV

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Polonia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Polonă asupra faptului că, urmare a suspendării temporare, miercuri dimineaţă, a operaţiunilor de zbor în patru aeroporturi internaţionale din Republica Polonă (Aeroportul Frederic Chopin şi Aeroportul Modlin Mazovia din Varşovia, Aeroportul Lublin şi Aeroportul Rzeszow), sunt posibile perturbări ale traficului aerian în perioada următoare.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să verifice în mod regulat informaţiile actualizate comunicate de către companiile aeriene şi să urmărească anunţurile oficiale ale autorităţilor locale.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Varşovia: +48 22 628 31 56 şi +48 22 622 25 70, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Varşovia: +48 694 486 683.

