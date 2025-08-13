Live TV

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania că, având în vedere temperaturile ridicate, lipsa precipitaţiilor şi vânturile puternice, factori ce pot favoriza izbucnirea spontană şi extinderea rapidă a incendiilor de vegetaţie pe suprafeţe întinse, este necesar să se informeze în prealabil cu privire la avertizările şi măsurile dispuse de autorităţile locale din zonele în care se află sau spre care intenţionează să călătorească şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile acestora în situaţii de risc, în special în caz de evacuare.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că, în general, în perioada iunie – septembrie, în majoritatea comunităţilor autonome din Spania este interzisă aprinderea focurilor de tabără, grătarelor şi arderea de resturi vegetale sau agricole, în scopul prevenirii incendiilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al consulatului: +34 669.362.202.

Amintim, aproape 1.000 de soldați au fost mobilizați pentru a combate incendiile din întreaga țară, a anunțat marți dimineață unitatea militară națională de urgență a Spaniei. Aceasta a distribuit pe rețelele sociale imagini cu pompieri care alergau cu furtunurile prin pădurile în flăcări, camioanele de urgență aflate și ele în mișcare.

