MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania, în ziua eclipsei solare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reaminteşte cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană că miercuri, ziua eclipsei solare, a fost instituit nivel maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere pe întreg teritoriul.

Potrivit MAE, decizia este determinată de riscul extrem de incendii în contextul în care se preconizează că un număr mare de persoane se vor întruni spontan în anumite zone pentru observarea eclipsei.

Măsurile luate pentru ziua de miercuri:

interzicerea accesului persoanelor pe trasee şi în zonele de câmp deschis;

interzicerea aprinderii focului în zonele forestiere şi în zonele limitrofe pe o rază de 500 m;

închiderea parcurilor naturale precum: Tinenca de Benifassa, la Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d'Espada, Albufera, Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia, Marjal de Pego-Oliva, Sierra de Mariola, Carrascal de la Font Roja şi monumentul natural Cami dels Pelegrins de les Useres.

Miercuri este interzisă camparea în următoarele zone: El Molinillo (Titaguas), Jorgola (Domeno), Fuente Munoz (Benageber), Fuente de Don Guillen (Puebla de San Miguel), El Remedio (Utiel), Porta Coeli (Serra) şi El Planas (Vistabella).

De asemenea, în zonele de agrement şi în celelalte zone de campare situate pe terenuri forestiere, sunt interzise activităţile sportive şi recreative în afara spaţiilor special amenajate.

Totodată, se recomandă alegerea cu prioritate a zonelor urbane şi, acolo unde există puncte oficiale de observare, utilizarea acestora pentru urmărirea eclipsei în condiţii de siguranţă.

Accesul la punctele de observare trebuie să se facă exclusiv pe căile amenajate, cu respectarea traseelor de acces şi de ieşire stabilite de autorităţi.

Restricţiile sunt obligatorii şi afectează accesul la numeroase zone turistice în perioada eclipsei.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele restricţionate, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de autorităţile spaniole.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.

De asemenea, MAE recomandă consultarea paginilor web: https://valencia.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : C.S.