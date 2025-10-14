Live TV

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în SUA

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii că autorităţile locale au emis o avertizare de fenomene meteorologice severe pentru regiunile San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura şi Los Angeles.

Conform datelor furnizate de către Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică (www.weather.gov), în perioada următoare sunt prognozate precipitaţii abundente şi rafale de vânt puternic, care pot atinge viteze de până la 55 de mile pe oră (aproximativ 90 km/h).

Totodată, a fost instituită o avertizare de inundaţii pentru aceleaşi zone, ca urmare a riscului crescut determinat de cantităţile semnificative de precipitaţii.

Alerta este valabilă până miercuri, 15 octombrie, ora 6:00 (ora locală).

MAE recomandă cetăţenilor români să respecte instrucţiunile autorităţilor americane şi să apeleze numărul de urgenţă 911 în caz de pericol iminent.

Cetăţenii români pot solicita informaţii şi asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-444-0623; +1 310-473-8061; +1 310-231-4468, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-721-0474.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet www.mae.ro şi https://losangeles.mae.ro/en/node/409.

