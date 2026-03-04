Live TV

MAE anunță că două zboruri din Dubai spre România sunt programate pentru această seară

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Menschen stehen im Terminal des Flughafen am Check-in
Două zboruri organizate din Dubai către România ar trebui să decoleze în această seară, anunță Ministerul de Externe. Mii de români sunt blocați în regiune, după ce SUA și Israelul au declanșat operațiunea împotriva Iranului.

Cele două zboruri, operate de o companie din Dubai, sunt programate pentru ora 18:35, respectiv 3:30 în această noapte, din Dubai spre București.

Biletele reprogramate au fost trimise pasagerilor. Ministerul de Externe îi sfătuiește pe cei care au primit bilete de îmbarcare să meargă la aeroportul din Dubai, conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat.

Au mai fost programate astfel de zboruri, dar mare parte dintre ele au fost anulate din motive de securitate.

De altfel, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe Andrei Ţărnea a avertizat la Digi24 că, chiar dacă un zbor este programat, nu există certitudinea că acel zbor va fi realizat.

„În acest moment în spațiul aerian al majorității țărilor din regiune este închis. În consecință nu există zboruri spre România. Au existat sporadic din Emiratele Arabe Unite, în mod particular din Dubai și din Iordania zboruri spre Europa, dar și acestea sunt pe rând deschise sau anulate. Suntem într-o situație volatilă și dificilă. În continuare sunt programate zboruri ale liniilor aeriene pe care cetățeni români, pasageri ai acestor linii aeriene, au primit noi bilete de avion, dar unele dintre acestea au fost anulate, altele urmează să fie programate în cursul zilei de astăzi sau mâine, dar nu există o certitudine că aceste zboruri pot să fie realizate”, a explicat Țărnea.

