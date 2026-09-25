Live TV

MAE anunță că nu sunt români afectați de explozia din Atena sau de incendiul izbucnit la bordul unui feribot, în largul insulei Mykonos

Data publicării:
An explosion in Athens injures at least 2 people
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul român al Afacerilor Externe anunţă că până la acest moment autorităţile locale nu au notificat Ambasada României la Atena despre existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate de explozia care a provocat prăbuşirea unei clădiri în centrul Atenei sau de incendiul izbucnit la bordul unui feribot aflat în largul insulei greceşti Mykonos.

MAE s-a autosesizat, prin intermediul Ambasadei României la Atena, în urma exploziei care a dus la prăbuşirea unei clădiri în centrul Atenei şi a incendiului izbucnit la bordul unui feribot aflat în largul insulei Mykonos şi a întreprins demersuri în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate, se arată în răspunsul ministerului, la solicitarea News.ro.

„Până la acest moment, autorităţile locale nu au notificat Ambasada României la Atena cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară ca urmare a acestor incidente”, precizează MAE.

Potrivit aceleiaşi surse, reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţiile în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară dacă situaţia va impune.

MAE informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875; +30 210 6728879, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice: +30 6978996222.

O explozie a provocat vineri prăbuşirea unei clădiri rezidenţiale în aglomeratul centru turistic al Atenei, rănind trei persoane şi provocând pagube la case, magazine şi maşini într-un cartier istoric, relatează Reuters.

Un incendiu a izbucnit vineri pe puntea unui feribot pentru transportul autovehiculelor în largul popularei insule turistice greceşti Mykonos, au declarat autorităţile, relatează Reuters.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureșan.
1
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
sorin grindeanu
2
Replica lui Siegfried Mureşan după ce Sorin Grindeanu i-a cerut să demisioneze din...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
3
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
NmFmMTY4ZDdmNDAxNWM5ZGUyZmYwNTM0YjhkYmIwZA==.thumb
4
Rareş Bogdan: Recomand parlamentarilor din Platforma-Liberal Conservatoare să voteze...
cosmin andreica
5
Liderul Sindicatului Polițiștilor Europol, despre „Poliția unică”: „Comasările nu se...
FOTO A divorțat de CINCI ori și a făcut anunțul, după ce s-a afișat cu noua iubită cu 37 de ani mai tânără
Digi Sport
FOTO A divorțat de CINCI ori și a făcut anunțul, după ce s-a afișat cu noua iubită cu 37 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Greece Athens Explosion
Explozie la Atena: cel puțin trei răniți după ce o clădire s-a prăbușit în centrul turistic al capitalei elene
Control against social fraud in Duisburg
Germania declară război fraudelor cu ajutoare sociale. Români și bulgari, atrași cu promisiuni false și exploatați pentru beneficii
Oameni pe stradă.
Peste jumătate dintre români nu cred că economia își va reveni curând. Procentul urcă la 61% printre votanții AUR (sondaj INSCOP)
Mikro Papigo, Zagori, Epirus, Greece
Grecia oferă până la 10.000 de euro celor dispuși să se mute în regiuni izolate
ambasada ucrainei
Prima reacție a Ambasadei Ucrainei la București, după ce o școală românească din Ucraina a fost închisă
Recomandările redacţiei
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
Cum va arăta Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista completă a...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: „Tot ce vine dinspre USR nu poate fi luat în...
CLUJ-NAPOCA - EVENIMENT - RETRAGERE JUDECATOARE - 24 FEB 2026
Andrea Chiș, prima reacție după nominalizarea la Justiție: „Nu mă...
constantin toma
Constantin Toma: „Nu-l înţeleg pe Nicuşor Dan, care a ales să...
Ultimele știri
Expert electoral rus, arestat la Moscova după ce a analizat alegerile câștigate de partidul lui Putin. Este acuzat de trafic de droguri
Cu ce priorități va merge Burduja la audierile din Parlament: „Siguranța aprovizionării, prețuri accesibile și energie curată”
AUR cere amânarea intrării în vigoare a platformei TollRo. „Sancțiunile sunt gata, sistemul nu”. Ce nereguli semnalează partidul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii dau lovitura până la sfârșitul lui septembrie 2026. Norocul se întoarce de partea lor
Cancan
BREAKING 🔴 Iosif a fost găsit mort. Polițiștii au refăcut traseul micuțului
Fanatik.ro
Sabin Ilie, reacție virală înainte de meciul „tricolorilor” cu Suedia: „Naționala României e ca programul...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Reghecampf a revenit la FCSB, dar tunisienii îl blochează: suma uriașă pe care o cer pentru a-l lăsa să plece
Adevărul
Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar...
Playtech
De ce există atât de multe localități numite Slobozia în România. Ce însemna cuvântul în urmă cu sute de ani
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Soția lui Michael Schumacher a lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Nici măcar un cuvânt”
Pro FM
Fiica lui David Bowie, mărturisiri despre coșmarul prin care a trecut când tatăl ei se stingea de cancer: „Mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney, devastat după moartea lui Presley Gerber. Actorul îl considera ca un al doilea fiu
Adevarul
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să...
Newsweek
Cine sunt pensionarii care rămân fără pensie dacă nu depun un document? Mai au la dispoziție doar 5 zile
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creier în secunda în care "adormim" sub anestezie generală. Misterul pe care oamenii de...
Digi Animal World
Îți plimbi câinele pe lângă lacuri? Pericolul mortal pe care nu trebuie să-l ignori: „Poate fi fatal în...
Film Now
Nicolas Cage, de nerecunoscut în rolul legendei NFL John Madden. Cum arată actorul în noul film biografic
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...