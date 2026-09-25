MAE anunță că nu sunt români afectați de explozia din Atena sau de incendiul izbucnit la bordul unui feribot, în largul insulei Mykonos

Ministerul român al Afacerilor Externe anunţă că până la acest moment autorităţile locale nu au notificat Ambasada României la Atena despre existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate de explozia care a provocat prăbuşirea unei clădiri în centrul Atenei sau de incendiul izbucnit la bordul unui feribot aflat în largul insulei greceşti Mykonos.

MAE s-a autosesizat, prin intermediul Ambasadei României la Atena, în urma exploziei care a dus la prăbuşirea unei clădiri în centrul Atenei şi a incendiului izbucnit la bordul unui feribot aflat în largul insulei Mykonos şi a întreprins demersuri în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate, se arată în răspunsul ministerului, la solicitarea News.ro.

„Până la acest moment, autorităţile locale nu au notificat Ambasada României la Atena cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate. De asemenea, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară ca urmare a acestor incidente”, precizează MAE.

Potrivit aceleiaşi surse, reprezentanţii misiunii diplomatice menţin situaţiile în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară dacă situaţia va impune.

MAE informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875; +30 210 6728879, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice: +30 6978996222.

O explozie a provocat vineri prăbuşirea unei clădiri rezidenţiale în aglomeratul centru turistic al Atenei, rănind trei persoane şi provocând pagube la case, magazine şi maşini într-un cartier istoric, relatează Reuters.

Un incendiu a izbucnit vineri pe puntea unui feribot pentru transportul autovehiculelor în largul popularei insule turistice greceşti Mykonos, au declarat autorităţile, relatează Reuters.

Editor : M.B.